ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Muhteşem Süleyman'a "depremzedelere dağıtılan yemek" yalanıyla 25 milyon lirayı nasıl ödersin Zeydan Karalar?

Eski parayla 25 trilyon yemeğe verilir mi?

Hiç mi Allah'tan korkunuz yok!

7 milyon 746 bin lira da kebaba vermişsin...

Doğrudan teminle Muhteşem Süleyman'a verilen bir de 400 kilo balık meselesi var...

Güya depremzedelere balık yedirmiş beyefendi...

Misafirlerin çayı, kahvesi ve tatlısı için belediye kasasından ayrıca 7 milyon lira daha çıkmış...

Gâvur bile bu yapılanları yapmaz... Herif 6 Şubat depreminin yaralarının tez elden sarılması için devletin gösterdiği kolaylığı bile rantına alet etmiş...

Ey Özgür Efendi, millete kemençe çalmayı bırak, adamına bak!

Talan ve şaibe denince akla gelen ve kamu kaynaklarını peşkeş çeken isimdir Zeydan Karalar...

Günlerdir CHP'lilerin belediyeleri nasıl hortumladığını belgeleriyle yazıyorum.

Her yeni belge, yağmanın farklı bir yöntemini anlatıyor.

Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi, Adana'daki "Arı Yemekçiliğe" dalın bakalım.

Faturalarına bakın, sahte mi değil mi? Süleyman Kirici cin gibi adamdır...

Ondan her şey beklenir...

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Deprem bölgesinin imarı için İhale Kanunu'nun 21/B maddesini değiştiren hükümet, doğrudan teminle yapılan hizmet bedelini 400 binden 5 milyona çıkardı.Deprem bölgesinin ayağa kalkması için iyi bir fırsattı bu.Zeydan Başkan bunu da çıkarına alet etti.Fukara birine böyle bir imkân tanınır da o fırsatı kaza eder mi?6 Şubat depremi, insanlarımızı hayattan koparırken çok sayıda binayı da yıktı.Siz hiç depremin yıktığı bir mezarlık gördünüz mü?"Görmedik" dediğinizi duyar gibiyim.Ama burası Adana Büyükşehir Belediyesi...Rant uğruna depreme mezarları bile yıktırır.Sonra da Veli Ağbaba'nın hemşerisi İlyas Tuncel'e trilyonluk mezar onarım işi verdirilir.İlyas Efendi, Ağbaba sayesinde Karalar'ın gözdesi oldu.Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de özel jetle Veli Bey'in babasının cenazesi için Malatya'ya gitti.

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Müfettişlerin incelediği konular arasında depremden etkilenen mezarlık alanlarının 5.5 milyonluk tamirat işi de doğrudan teminle Tuncel'in Öz-İl İnşaat şirketine verildi.

Zeydan rantın kokusunu binlerce kilometreden alır.

Türkan Eşli gibi birini de boşuna o koltuğa oturtmadı?

Tüyü bitmemiş yetimin parasını CHP hep böyle çalıyor!

21/B ile ihale alanların işi yapıp yapmadıkları da belli değil.

Bunu tespit etmek müfettiş ve savcılara kalmış.

Fen İşleri ulufe dağıtır gibi aşağıdaki firmalara iş vermiş:

"Arslan Reklam Murat Aslan", "Batem Hafriyat", "BSEM Demir Doğrama -Seher Uzun", "Delta Mühendislik-Ebru Öztürk", "Durmuş Ufuk Karınoğlu", "Düzgüner Yapı Meryem Düzgüner", "Güney İnşaat- Hamza Yılmaz", "İnnovia İnşaat", "Kılıçlar İnşaat", "Kıyı Organizasyon", "MBG Hasar Yönetim", "Öyküm İnşaat-Ulaş Kerten", "Regnum", "RZY İnşaat", "Tektaş Ahşap İnşaat", "Ufuk İnşaat- Durmuş Ufuk Karınoğlu".

Adana Belediyesi'nin 21/B ile aynı firmalara iş vermesinin rekabet şartlarını oluşturmadığı da müfettişlerin dikkatinden kaçmadı.

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BAY TOLGA DEPÇİ



Görevde iken çok zıpladın.

Yeri geldi seni atayan iradeye hakaretler yağdırdın.

Buna rağmen yeni görev bekliyordun öyle mi?

Ne aldığını biliyorsun...

Üniversitede kimlerin canını yaktığını biliyorsun.

Üniversiteyi MOSSAD ajanları nasıl sardı dersin.

Senin marifetlerini ayrı yazacağım...

Hele de Candan Işık'a yaptıklarını...