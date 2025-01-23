ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu şu sıra çok azdı... Başına bir iş getirecek...

İçeri atılırsa cumhurbaşkanı olacağını sanıyor.

Olur olmadık yerde densiz lafları bundan.

Başsavcıyı çocukları üzerinden tehdit edecek kadar hem de!

Ordu Valisi'ne ne dediğini biliyorsunuz...

Ağzı bozuk biri, kim ne derse desin...

Hem şımarık hem de kendini beğenmişin biri...

"Lataris"in ne demek olduğunu o iyi bilir..

Bunu Özgür Özel ile Kara Adam'a da anlatsın!

Lataris bizim oralarda "çırpınmaya" derler...

Ekrem de bir o yana bir bu yana çırpınıp duruyor ya...

Ama devlet adamlığı ciddiyet ister, tehdit etmez!

Uşak kafaya koymuş davalar üzerinden siyaseti!

CHP'nin başı Özel ise milletin bildiğini duyup görmezden geliyor... "Turpun büyüğü heybede" sözüyle Reis'in ne demek istediğini herkes anladı ama bir tek Özel anlamadı!..

Aylarca Adana ve Mersin'de CHP'li başkanların yolsuzluklarını belgeliyorum.

Gazeteci Rifat Söylemez radyodan söylüyor.

Özgür Efendi bu iddiaları duymuyor mu?

Biri de "Bu gazeteciler ne diyor başkan" demez mi?

Bal gibi CHP'li başkanların hırsızlıklarını biliyor.

Rüşvetin genel merkez bilgisiyle bile alındığı iddiası var.

Haramiler CHP'yi esir almış cirit atıyor!..

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Örneğin Adana...Birileri çıkıp sakındemesin.Adana Belediyesi kamu kurumu olmaktan çıkmış, talanın ve vurgunun pervasızca yapıldığı, tüyü bitmemiş yetim hakkının yandaşlara dağıtıldığı bir çiftliğe dönmüş.Burası Zeydan Baba'nın çiftliği...Karışan eden yok nasılsa...CHP'li belediyelerin yönetim şeklini görmek isteyenin Adana Belediyesi'ne bakması yeterli...Orası TALAN VE VURGUN ANONİM ŞİRKETİ olmuş.Kara Adam'da Allah korkusu olmadığı söylenirdi.Allah'tan korkan, kuldan utanan, Adanalıların milyonlarını yandaşlarına hortumlatmaz ki!

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Yıllardırkılıflı soygunu belgeliyorum.Bu sadece Adana'da böyle değil, CHP'li tüm kentlerde aynı.Devletin müfettişleri bu yağma düzenini niye görmez?Adana'nınZeydan Efendi, belediyeye ait otobüslerin tamirine her gün bir milyon lira ödüyor.Özgür Efendi bunu bilmiyor mu?Bu büyük birdeğil mi?Eski parayla günlük bir trilyon!Belediyeninbile doğrudan teminle verilmiş.Sadece 60 günlük bir ihale bu.Sözleşme tarihi: 24 Ekim 2024Sözleşme bedeli: 56 milyon 250 bin lira.Buna bir de KDV ekleyin bakın.Zeydan Efendi'de adres değişmez, yine HANZADE...Aylık 30 milyon lira tamir bedeli ödenen otobüsler arıza sebebiyle garajda yatıyor.Tamir kılıfıyla kasayı hortumlayanlar da aynı...Patronlar aynı, firma isimleri değişik.BEYDAĞ Temizlik, YST Otomotiv ve HANZADE...Üç firma Kara Adam'ın büyükşehire seçilmesiyle birlikte hortumu belediye kasasına uzattı.

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Özgür Özel'in asgari ücret ve emekliler üzerinden iktidara çemkirmek için yaptığı çeyrek altın hesabını gelsin Adana'da otobüs tamirine ödenen milyonlar için de yapsın.

Rant konusunda uzman biri olan Zeydan Karalar, 2020'den bugüne tamirler için 1 katrilyon 500 milyar lira ödedi!

Üç firma da aynı şahsın.

Arkalarında CHP yalakası televizyonun sahibi var.

Halktan yanayız diyenler halkın milyarlarını yutuyor.

CHP'nin başı da üç maymunu oynuyor.

İsmail Küçükkaya, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Şule Aydın "otobüs kılıflı" bu skandala değinir mi dersiniz?..

Not:

Dünkü teşekkürde torunum Alp Arslan'ın annesi, benim de sevgili kızım Melek Ramoğlu'nun ismini dalgınlıkla unutmuşum, kusura bakmasın...