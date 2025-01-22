ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için AK Parti milletvekilinin kapısında yattı.

Cin Ali "Reis" ile görüşmeyi böyle başardı...

Ali Demirçalı yakında AK Parti rozetini de takar artık...

CHP'nin başı Özgür Özel bunu önlemek için tehdit yalanlarına sarıldı...

CHP medyasının da bu yönde yayınları oldu...

Onların amacı da transferi önlemekti.

Ama Başkan Ali, hem Özel'i hem de medyasını yalanladı.

CHP'liler daha da ileri giderek Demirçalı'nın görülen bir davasından kurtulmak için Reis'e yanaştığını iddia ettiler.

Milletvekili Orhan Sümer, kardeşini CHP'den meclis üyesi yaptı.

İddiaya göre Başkan Demirçalı görevden alındığı takdirde kardeşi Ertan Sümer'i Yüreğir'e başkan yapacak!

Demirçalı partideki bu tür ayak oyunları ve yolsuzluk iddiaları üzerine AK Parti'ye geçme kararı aldı.

Reis'in Adana'ya gelişini "Hoş geldin" pankartları ile kutlaması, başkanın CHP'den koptuğunun işareti oldu.

Cin Ali çok yakında AK Parti rozetini yakasına takar.

Şimdiden hayırlı olsun diyorum...

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Ama siyaset ciddilik ister Ali...

En önemlisi de akıl ister, bilim ister, özveri ile sabır ister, sonra uyum ister, ahlak ve karakter ister...

Bir kere ağzından çıkanı kulağın duyacak arkadaş!

Siyaset dalga geçmek değildir.

İnsanları enayi yerine de koymayacaksın!

Patinaj da yapmayacaksın...

Siyaset, düşmanı dost kılma sanatıdır unutma!

Ayrıştırma ve ötekileştirme!

Düğmelere birden basma Ali...

Yalanın girdabına da düşme!

Ali bu değerlere ne kadar bağlı göreceğiz.

Kongre için Yüreğir'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Hoş geldin" pankartlarıyla karşılaması işin özetiydi.

Farklı gelişmeler de var ama onları sonra anlatırım.

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TOKSÖZ VE GENÇAY

Aydın Toksöz aradı ve "suçsuz" olduğunu söyledi.

Hatay Girişim ile ilgili yığınla fotoğraf ve video gönderdi.

Lütfü Savaş yüzünden saldırıya uğradığını da iddia etti.

"Hatay Girişim Gıda" ortaklarının "Makineleri çaldı" iddiaları içinse, "Makineleri deprem yok etti, ben değil" dedi.

Ve ailesinin çıkan haberlere üzüldüğünü söyledi...

Görüşmemizde başka şeyler de konuştuk elbet.

Fakat gönderdiği video ve fotoğraflar belge niteliğinde.

Hatay'daki pis işleri ifşa eden gazeteci Aslıhan Gençay'a gelince... O da sosyal medyasında epey dert yandı.

Başta Lütfü Savaş, Metin Savaş, Mehmet Savaş, Aydın Toksöz, Tugay Toksöz, Sedat Aslan, Mehmet Aslan ile ilgili onlarca yolsuzluğu ifşa ettiğini söyledi.

İhale yolsuzluklarını, yapılan kayırmacılığı, kara para aklamayı, rüşveti, insanların malına çöken mafyayı bile belgelemiş.

Çocukları adına hesap açıp "Hatayspor'un içini boşaltanları" ifşa etmiş. Ve her şeyin belgesini savcıya sunduğunu ama hiçbir şey yapılmadığını iddia etti.

Lütfü Savaş'ın da ikili oynadığını belirtti.

Aslıhan Hanım'ın yazdıkları uzun, ama yerim dardı. Nokta.

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BİR ÖZEL TEŞEKKÜR...

Serhat'ım ile Ziya'mın anneleri, Alp Arslan'ın babaannesi, benim de 51 yıllık yol arkadaşım, yokluğu ve sıkıntıyı birlikte paylaştığımız kadınım 'Huriş'imin rahatsızlığı sırasında yakın ilgisini gördüğüm Ortadoğu Hastanesi sahibi Doktor Halis Bayrak'a, hastanenin başarılı doktorlarından Sezen Sabancı Küçükaltun ve muhteşem ekibine, Halkla İlişkiler Müdürü Gamze Güneş'e ve Çiğdem Yılmaz Özkul'a...

Yanımızdan ayrılmayan kızım Neslihan Karataş'a...

Adana İl Sağlık Müdürü Doktor Halil Nacar ve Doktor Fazıl Yontar'a, gazetem SABAH yönetimi ile geçmiş olsun diyen herkese sonsuz teşekkürler...