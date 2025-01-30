ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Turpun büyüğü heybede" sözü rüşvet batağına saplanmış CHP'li belediye başkanlarını panikletti.

Ama en çok da Ekrem İmamoğlu'nu korkuttu.

Bu yüzden ipe sapa gelmez laflar etmeye başladı.

Tıpkı freni patlayan kamyon gibi.

Böyle devam ederse kesin başını yer!

DHKP-C'nin "Ya tek başına ya hep beraber" sloganıyla savcı ve hâkimlere aba altından sopa gösteriyor.

Yani iyice illegaliteye sarıldı.

Bilirkişiyi bulup gazeteci Barış Pehlivan'a tetikçilik yaptırdı.

Fondaş Halk TV'yi de iyi kullandı.

Fondaş İsmail Efendi ise marketten çok karakola gittiğini söyledi. Gidersin tabii; burası muz cumhuriyeti mi?

Pehlivan duygusal davranmasaydı gözaltı olmazdı.

İzinsiz ses kaydını yayınlamak suçtur.

Ekrem Efendi ise "Turpun Büyüğü" isimli açıklamasıyla Türkiye'nin gözünün içine baka baka manipülasyon yaptı.

Bilirkişi adı vererek de ön almaya çalışmış...

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Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası telaşa düşen bir başka isim de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir.Başkanların çoğunun rüşvetçi olduğunu biliyor çünkü.Zira rüşvette genel merkezin de parmağı var.Bu dünya etme bulma dünyasıdır derler.Gel de inanma şimdi.Olay Adana'nın Seyhan Belediyesi'nde yaşandı.Belediye Başkanı Avukat CHP'li Oya Tekin geçmişte acımasız dedektörlü icra avukatı olmakla adını duyurdu.Kadının hacze gittiği evlerde dedektörle altın aradığı iddia edilir.Seyhan Belediyesi'nin müteahhitlere olan 80 milyonluk borcu nedeniyle makam odası haczedildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un adamları İrfan Efendi ile Memoş lakaplı kişiler, hacze gelen avukatlara saldırmış.

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Yani yolsuzluk ve rüşvet sadece Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerinde olmadı.İstisnalar dışında CHP'nin yönettiği her belediye rüşvet bataklığına batmış durumda.Hırsızlığı başkan ve atadığı bürokratlar yapıyor.Milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalmaya devam ediyorlar.Şimdi Özgür Özel'e soralım:2023 Aralık ayında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelikoperasyon dosyasını incelediniz mi?Operasyonadiyerek milletle dalga geçtiniz!Ama dosyada partinizin yetkili bir ismi var.Rüşvet sanığı olmasına rağmen hâlâ görevde.Mete Çelebi, CHP Adana İl İkinci Başkanı.Belediyede ihale tezgâhlayan, karşılığında da banka hesaplarına milyonlar aktarılan Çelebi, anlaşılan partileri için makbul bir şahsiyet.İhaleye fesat karıştıranı, rüşvet alanı, yolsuzluğa bulaşanı çok seviyor Özgür Özel ve arkadaşları.Zeydan Karalar'ın oğlu Mert'in kankası olan Çelebi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de satranç arkadaşı.Özgür Bey şu anki durumunuz şahmat...Polisin 878 sayfalık fezlekesinde Çelebi'nin marifetleri tek tek belirtilmiş.Özgür Özel'infalan dediği operasyon, teknik ve fiziki takiplerle dolu...Merak ediyorsa bir baksın...

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Adana Seyhan Belediyesi'nde önceki gün yaşanan ve başkanın makam odasının hacziyle sonuçlanan olayın boyutu büyük.Burası Çukurova gibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un çiftliği olmuş...Bay Bulut, her iki belediye başkanını kendi belirlemiş, adamlarını yanlarına yerleştirmiş.Belediye başkanlıkları partilerin rant kapısı, eşe dosta peşkeş çekme yeri olduğu müddetçe biz bu trajedileri daha çok izleriz.Özgür Özel yalandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in operasyonlarını diline dolamasın, biraz adamları ne yapıyor onlara baksın.