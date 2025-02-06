ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adana ASKİ'de skandal bitmiyor.

Adam kayırma, imtiyazlı müteahhitlere kamu parasını peşkeş çekme, kazdıkları yeri öyle bırakıp gitme gibi intikam işleri var. Kara Adam'ın maharetlerini yazdığımız için bize kin besleyen ASKİ yöneticileri, gazetemizin önündeki çimli alanı berbat etti.

Günlerdir orayı düzeltmediler.

SABAH'tan böyle intikam alıyorlar.

ASKİ'nin başı Bilgi Tolu külyutmaz biri!

Herif bahçemizin façasını bozdu.

Ama kendine şahane bir makam odası yaptırdı.

Asfaltı makineyle kestirmedi, kepçeyle parçalattı.

Özel ilişkisi olduğu müteahhitlere iş çıkardı.

Kanal Yatırım Daire Başkanı Bilgi Tolu, kendisi için 3 odayı birleştirip özel tuvaletli, banyolu ve dinlenme odalı bir yer yaptırdı.

Gözünü kırpmadan kamu parasını harcadı.

İşi de Zeydan'ın adamı Düzgüner Yapı'ya verdi.

Düzgüner Yapı, işi doğrudan teminle almış.

Bilgi efendi böylece ASKİ'de krallığını ilan etti.

Ama koridorları ve masaları b.k götürüyor.

Odasını işgal edilen personele kafa izni verdi.

Ah sahipsiz güzel memleketim ah!

Bu tipler meydanı boş sanıyor...

Reis'in söylediği turp meselesi bunun için önemli.

***

CHP'li belediyeler adeta yağma Hasan'ın böreği.Kamu kaynakları yandaşa, eşe-dosta ve aile bireylerine akıyor.Bu durumu hizmet sanıyorlar.Büyüğü neyse küçükleri de o.Yani al birini vur ötekine.Uslanmıyorlar, yaşananlardan ders de almıyorlar.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvetten tutuklandı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önce terör sonra ihaleye fesat karıştırmaktan kodeste.Cumhurbaşkanı "Turpların büyüğü heybede" dedi ya...Adana'daki heybe, belediyelerin turplarıyla dolu. Seyhan ve Çukurova 'nın CHP'li başkanları, Kara Adam'ın kopyası gibi.Bu iki ilçe, Burhanettin Bulut 'un atadığı kayyumlara emanet.Ama iki belediye başkanı da vukuatlı.

***

İki ilçe belediyesi de çöp bataklığına saplanmış. Oya Tekin ve Emrah Kozay 'ın yolu, çöp meselesinde Topal İhsan'la kesişmiş.Seyhan Belediyesi üç aylık çöp toplama işini ihale kılıflı bir tezgâhla Topal İhsan'ın firmasına 99 milyona vermiş.Yöntem hep aynı.İhaleye verilen tek teklif.Emrah Kozay, çöp işini önceki ay 3.5 milyon liraya yapan firmayı kovmuş, Topal İhsan'a 17 milyona vermiş.Yapılan hizmet değil soygundur!Oya Tekin de Burhanettin Bulut'a yakın firmaya iş verdi.Ballı ihaleler böyle Standart Katı Atık'ın oldu.Topal İhsan 100'lerce milyon liralık işler aldı.İki ilçe belediyesi, Standart Katı Atık'ı ihya etti.Herif sadece Seyhan Belediyesi'nden 1 milyar 72 milyon 396 bin 700 liralık iş aldı.Paralara bakın ya!

***

Seyhan Belediyesi çöpe 1 milyar 72 milyon lira ödeyecek.Paranın içerisinde akaryakıt yok!Dahası da var!İhaleyi Seyhan Belediyesi değil belediye şirketi İmar AŞ yaptı.Bu ihale ne kadar, yasal müfettişler bakacak.1 katrilyon 72 milyar liralık ihaleyi alan firmanın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a yakın olduğu iddiası var.Büyükşehir'de Zeydan Karalar, Yüreğir'de Ali Demirçalı, Seyhan'da Oya Tekin ve Çukurova'da da Küçük Emrah.Birbirlerinden farkları yok!Hepsi aynı yolun yolcusu!İcra sonrası şov yapan Oya Hanım, bir de utanmadan hükümeti suçlamaya kalktı.Haczin SGK ile ilgisi olmadığını bilmelerine rağmen şovdan vazgeçmedi dedektörlü avukat.Oya Hanım, bu kısa sürede bu kadar büyük talanı nasıl becerdiniz hayret etmemek mümkün değil!