ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Atasözünde "İki karpuz bir koltuğa sığmaz" denir.

Acaba Zeydan Karalar'ın oğlu Mert bir koltuğa kaç karpuz sığdırıyor?

Bir-iki-üç-dört-beş...

Daha fazla mı yoksa?

Babasının göz nurudur o...

Geleceğin de Adana Belediye Başkanı.

Zeydan Karalar, oğlunun bu yüzden dile düşmesini istemez.

Çünkü kendi yerine onu hazırlıyor...

Padişah Zeydan koltuğunu ona devredecek.

Oğlu da bu yüzden elini CHP'den çekmiyor ya!

Uşak hem şirketleri, hem üniversiteyi hem de partiyi idare ediyor.

Mert, Eral Okulları'nın sahibi, Başkent Pres Döküm gibi fabrikaların patronu, billboardların da tek hâkimidir...

Kollandığı için polis fezlekesinde adı X olarak geçmiştir.

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Sen ne şanslı bir evlatsın!10 yıl öncesine kadar babasından harçlık isteyen Mert, bugün Türkiye'nin sayılı zengini oldu...Peki nasıl oldu bu?Dün sabah biri anlattı...Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkan adayı olunca oğlu Mert ile oy istemek için bir dükkâna gitmiş.Ayak ayak üstüne attıklarında ikisinin de ayakkabılarının altının delik olduğunu görmüş anlatan.Zeydan, CHP İl Başkanı olunca parti icralık olmuş.12 yıllık bir hikâye bu.Ne oldu da Türkiye'nin sayılı zengini oldular.Anlatalım...Karalar belediye başkanı olunca eline Alaattin'in sihirli lambası geçti. Sonra her dileği gerçekleşti...

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Yani Çukobirlik'te sıradan biri olan ve peşinden alacaklıların koştuğu Zeydan'ın on iki yıl önce cebine sıçan düşse unlanmazdı.Ben değil bunu yakın arkadaşları iddia ediyor.Herif lambayı bir okşadı, fabrikası oldu.Bir kez daha okşayınca villalar, daireler ve lüks arabaları geldi. Sonra oğlunu Çukurova Üniversitesi'ne öğretim üyesi yaptırdı.Uşak daha sonra bölüm başkanı yapıldı.Oğluna bu imkânları Reis'in atadığı rektörler sağladı.Baba Zeydan, Reis'e hakaret ederken oğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektörler sayesinde memur yapıldı.

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Zeydan'ın Ankara'da döküm fabrikası, Adana'da bir başka fabrika ve okullar derken belediyeye alınan otobüsler karşılığında TEMSA'ya iş yapmaya başladılar...

İddiaya göre Zeydan Efendi, TEMSA'ya şart koşmuş.

Adrese teslim ihaleler, billboardların ecrimisille satışı derken baba-oğul kısa zamanda büyük bir servete kavuştu.

Metal Sanayi Sitesi ile Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi'nde yeni kuracakları fabrikalar için arsalar bile satın aldılar.

Mert, bir yandan fabrikalar, diğer yandan Eral Okulları ve reklamcı ortaklarıyla da belediyenin billboardlarını pazarladı.

Mert Efendi, CHP'nin kongrelerinin başaktörü.

Yani müzmin bir CHP'li o...

Mert'i Çukurova Üniversitesi'ne alan, onu oraya bölüm başkanı yapan bunu bilmiyor muydu?

Bunca işin arasında Mert öğretim üyeliği yapabiliyor mu?

İddiaya göre Mert, üniversite içindeki bir yol yapım karşılığı öğretim üyesi olmuş.

Babası yolu yapmak için rektörden rüşvet istemiş.

Özgür Özel ise AK Parti'nin kayırmacılık yaptığını, iktidara yakın kişilerin işe alındığını söyler durur.

Özgür Özel ve saz arkadaşlarına soruyorum:

CHP'li Zeydan Karalar'ın oğlu ÇÜ'ye nasıl girdi? Ve nasıl bölüm başkanı yapıldı?

Zeydan'a sorsanız, oğlu dünyanın en zeki insanıdır.

Bana sorsanız, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ihalelerini perde arkasından yöneten isimdir.

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NOT:

ALİ Demirçalı davadan yırtmak için film üstüne film çevirdi.

Duruşma arasında Başkan Erdoğan'ın adını da kullanarak şov yaptı...

Mahkeme, Demirçalı'nın "adli kontrolle yurtdışı yasağını" kaldırmadı...

Cin Ali, cin çarpmışa döndü.

Peşindeyiz...

Çevirdiği filmleri tek tek ifşa edeceğiz...