ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Reis için "Muhtar bile olamaz" diyen Ertuğrul Özkök, TÜSİAD'a destek atmış.

"TÜSİAD haklı, bu sistem çöktü" demiş.

Çünkü adamın eski yürek yarası var.

Bulduğu her fırsatta Erdoğan'a kin kusuyor.

Bir adama bakın bir de lafına derim ben!

Postal yalayıcılar kulübü durmaz!

Pazar geçsin neler olacağını görürler.

Bu TÜSİAD 12 Eylül'e, 28 Şubat'a, 17-25'e, Gezi'ye ve 15 Temmuz darbe girişimine en büyük desteği verdi.

Şimdi de İngilizlerin talimatıyla Ekrem İmamoğlu'na kıyak çekmek için yargıya ve hükümete baskı kurmaya kalktılar.

Gezici Ayşe Barım ve disiplin suçlusu teğmenlerle ilgili de "ayar" veriyorlar.

Küfürbaz Ekrem'i baş tacı edenlere iki lafım var...

Beyler onu var eden Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarınızı unuttunuz mu yoksa?

Sonradan eyvah diyeceğiniz işleri yapmayın.

Adamın en iyi bildiği şey küfür ve hançerlemektir.

Buydu devletin valisine "it", YSK üyelerine "ahmak" yolsuzlukları soruşturan savcı ile çocuklarını hedef gösteren, para kuleleri ile şaibeli CHP Kongresi'nin başrol oyuncusu...

Ayrıca "Kent Uzlaşısı"nın da mimarı.

Herif ölümüne PKK'ya destek atıyor...

Mansur Yavaş'ı "önseçim" numarasıyla saf dışı bırakan odur.

Ekrem Efendi'nin en önemli açmazı diplomasıdır.

İmamoğlu 1990-91 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin İngilizce İşletme bölümüne yasadışı yatay geçişine bir formül arıyor.

Bütün tuşlara bastığını usta gazeteci Fuat Uğur yazdı...

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ZEYDAN KARALAR

Okurlar sürekli "Kara Adam"ı kimin koruduğunu soruyor.

Biri "Abi belgeleriyle yazıyorsun, kimse harekete geçmiyor... Demek ki iktidarın bir önemli bürokratı onu koruyor" diyor.

Onu koruyanı bilsem durmam ifşa ederim.

Şüphelendiğim yok değil tabii. Ama elimde kesin belgem olmadan da bir şey yazamam.

ASKİ Daire Başkanı Bilgi Tolu'nun kimyasını epey bozduk.

Bay Tolu, yaptırdığı özel odasıyla ilgili bilgi sızdıranı arıyor.

Karalar da genel müdüre odayı sormuş.

Genel Müdür Aladağ da körler sağırlar misali "Basit bir şey" demiş...

O basit denilen işi Zeydan'ın adamı Düzgüner İnşaat yapmış.

Ne kadar basit olduğunu anlayın işte.

Bu kafadır SABAH'ın önünü perişan hâlde bırakan.

Düzeltmeye de niyetleri yok galiba...

Fotoğraflı halini yayınlayıp onları dünyaya faş etmezsem...

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KÖPEK KATİLLERİNİN HAMİSİ ALİ BOLTAÇ

Tarsus'un CHP'li Başkanı Ali Boltaç, iddiaya göre barınakta FETÖ'cü bir ailenin kızını tutuyor.

Hayvana işkenceden ceza alan veteriner kızı orada niye tutuyor?

İddiaya göre kanı ve idrarında uyuşturucu çıkan barınak çalışanı, uyuşturucu bağımlılarına esrar taşıyormuş.

Fuhuş gibi başka iddialar da var.

CHP'li Ali Boltaç hakkındaki iddia dolu defterin kapağını açacağım.

Kıyamet koparacak iddialar bunlar...

Duyan duymayana haber versin...

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BURHANETTİN BULUT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Soner Çetin'i yedi, yerine adamı Emrah Kozay'ı Çukurova'ya başkan yaptı.

Yığınla yolsuzluğun olduğu belediyeyle ilgili sorularımızı soralım bari...

Meclis Üyesi Erkin Doygun, imar işlerine mi bakıyor?

İmar Müdürü Ayşem Nevruz Boyraz, Atikan Yapı Denetim'in sahibi kocası üzerinden iş mi takip ediyor?

Erdal Biber'e hangi meziyeti nedeniyle İmar A.Ş. teslim edildi.

Nazlı Pınar Ünlü hangi özelliğiyle başkan yardımcısı yapıldı?

Yüreğir Belediye Başkanı CİN ALİ yaptırdığı kreşin parasını müteahhide niye ödemedi... Peşindeyim Ali Demirçalı...