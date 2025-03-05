ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Devlet Bahçeli bir vuruşla çoklarının oyununu bozdu!

Kiminin elinden ortağını aldı, kiminin de siyasi hesaplarını bozdu.

En önemlisi, terör örgütünün elinden Kürtleri aldı!

Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı gazeteci, sanatçı ve sosyal medya takımı, Cumhur İttifakı ile DEM Parti'nin yakınlaşmasına mâni olmak için çırpınıyor.

Başta da fondaş İsmail Saymaz...

Cumhurbaşkanlığı hayali kuran Ekrem Efendi ise DEM'siz seçilemeyeceğinin farkında.

O da DEM ile Cumhur İttifakı arasında fitne çıkarmak istiyor.

Ruh okuyan fondaş İsmail'e göre Öcalan şart koşmuş.

Bu fondaş, Reis'in dediklerini duymadı galiba.

Başkan daha dün, "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruğumuz hazırdır" dedi.

Kesin durum budur yani.

Kandil'e "silah bırakmayın" diyemeyenler, milliyetçilik ayağına "terörsüz Türkiye"yi hedef alıyor.

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GÖK-ER

Gelelim CHP'li belediyelerde yaşanan ihale yolsuzluklarına.

Beykoz Belediye Başkanı da tutuklandı.

Biz Kara Adam'dan başlayalım işe.

Adrese teslim ihaleleriyle bilinen CHP'li Başkan Zeydan Karalar ve ailesinin adı, Van'dan getirilen yeni bir şirketle anılıyor.

Şirketin adı GÖK-ER Taşımacılık Sınır Ticaret İthalat İhracat...

Zeydan Efendi sınır ticareti yapmadığına göre...

Kara Adam ve oğlu Mert'in "rant" sevdası sınır tanımıyor.

Başkan yeni gözdesi GÖK-ER'e 218 milyonluk ihale vermiş.

Şirket yol, köprü ve yeni binalar inşa etmeyecek elbet.

İş makinesi kiralayacak ve karşılığında 218 milyon alacak.

Zeydan ve oğlu ise keyiften dört köşe olacak!

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Peki Vanlı şirketin referansı kim?

Karalar'ın gözdesi pamuk gibi bir şirketin patronu.

GÖK-ER önce Zeydan ve oğlu Mert ile tanışmış, sonra da ihale işi gerçekleşmiş.

Vanlı şirket 218 milyonluk işini böyle kapmış.

Yani alan da veren de hâlinden memnun!

Ben Diyarbakırlı Veysi Fidan ile Vanlı GÖK-ER'i çok merak ediyorum.

Sakın ortada "kent uzlaşısı" kılıflı bir takas olmasın.

Olayı cumhuriyet savcılarımızın dikkatine sunuyorum.

Yeri gelmişken SABAH olarak GÖK-ER tezgâhı ile peşkeş çekilen milyonların peşini bırakmayacağımızı belirteyim.

Transfer hayali kuran Cin Ali'yi de bırakmam mümkün değil.

O da yaptığı kanunsuzlukların hesabını verecek!

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HAV BELLACI CANİ EKİP

Sokak hayvanları için "hav bella" şarkısını çalarlar.

Sonra CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gibi dilsiz hayvanların katledilmesini seyrederler.

Bay Ali, hayvanlara işkence yaptığı belirlenen kadını neden hâlâ barınakta tutuyor?

Aynı şeyi Adana'nın Kara Adam'ı da yapıyor...

Bunlar hayvansever değil, bunlar sadece parayı sever.

KİHAYKO, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ramazan Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEİAŞ'taki köpeklerin acımasızca katlettirildiği iddia edildi.

Allah korkusu olmayandan uzak durmak şart.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayvan haklarından boşuna söz etmesin.

CHP'liler numaradan hav bellacı.

Bu kafa Reis'in eline su dökemez.

Ankara'da Mansur, Tarsus'ta Ali, Adana'da da Zeydan'ın işi gücü dilsiz hayvanları öldürmek.

Karalar'a boşuna "Kara Adam" dememişim.

"Yer yok; öldürün" öyle mi?

KİHAYKO, Belediye Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye giderek çok sayıda sokak hayvanını uyutarak katlettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kara adam ise KİHAYKO'nun iddialarını reddediyor.