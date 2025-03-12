ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adam freni patlamış kamyon gibi yola çıktı...

Agresifleştiğinden ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Reis'e edepsizce saldırıyor.

Diploma yüzünden aday olamayacağını anladı çünkü.

Reis'e yönelik çirkin sözlerinin amacı muhatap alınması, belki de kavga istiyor.

Öfkeden gözü iyice döndü;

Çıldırmış gibi "Ey ilgili şahıs" diyor.

Sonra "Atı alan Üsküdar'ı geçti..." diyor.

"Alçak at Ekrem değmesin!" diyenler de çok ama!

"Yavuz hırsız" rollerine çıkıyor.

Usulsüzlüğü ortaya çıkaran YÖK'ü şikâyet etmiş.

Hırsızın polisten şikâyetçi olması gibi bir şey bu.

Yatay geçişindeki referansı Necmettin Karaduman!

Meclis Başkanı aracı olunca üniversite hem kontenjanı artırmış hem de başvuru tarihini değiştirmiş.

***

Ekrem'in işi gücü hile ve desise...

Bir tane bile doğru işi yok!

Trabzonluya yakışan işini de görmedim...

Arkadan vurmayı seviyor, Kılıçdaroğlu'nun durumu ortada...

Trabzonlu milliyetçi ve vatanseverdir...

PKK'nın giremediği tek yerdir Trabzon...

Ekrem Efendi, Beylikdüzü'ne Türk katili Makarios'un heykelini dikmekle başladı, PKK'lılarla işbirliğine kadar gitti.

Uyanık, hakkında açılan davaları bile Reis'e mal etti.

Oysa hepsinde asıl suçlu o, ihbarlar da CHP'li bürokrat ve partililerden.

Kirli amaçlarına CHP'yi alet etmekten kaçınmıyor.

Paralı tutmaları da onu "kurtarıcı" gibi lanse ediyor.

Niyeti Türkiye'yi ele geçirip İstanbul'a benzetmek.

Ama bu millet katakulliciye ülkeyi teslim etmeyeceğini bilmiyor!

***

70 bin dolara kiraladığı özel jetle seçim gezilerine çıktı.

İBB'nin parasını hovardaca harcıyor herif.

Murat Ongun'un başında olduğu şirkete 800 milyon liralık video çekimi işini verdi.

Aday olabilirse o videolarla milletin aklını çelecek!

Paraya boğulan Saraçhane Bülbülleri, ekranda ve gazete köşelerinde bol bol Ekrem güzellemesi yapıyor.

Solcu Levent Gültekin ise İBB'den para alan 40 gazeteci olduğunu söyledi.

MASAK takipte, nasılsa yakında kimliklerini öğreniriz.

Önseçime katılımı yüksek tutmak için CHP'lilere ikbal ve para dağıttığı iddiaları da gündemde.

***



ALİ DEMİRÇALI

Elazığlı çok gakko tanıdım; hepsi adam gibi adamlardı.

Ama bu Ali Demirçalı çok farklı biri çıktı...

Boşuna ona "Cin Ali" dememişim...

Çünkü adamın aklı fikri hep şeytanlıkta.

Reis ile görüşmek için AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamuk'a günlerce yalvardı.

Görüştükten sonra olayı Özgür Özel'e ve muhalif basına servis etti.

Maksadı Başkan Erdoğan'ın kendisine transfer teklif ettiği algısını vermekti.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reis'in CHP'li başkana AK Parti'ye geçme teklifinde bulunduğunu söyledi.

Cin Ali'nin asıl amacı, yargılandığı rüşvet davasından yırtmaktı. Dava ertelenince AK Parti teşkilatları "O olmaz" deyince bu kez de "Partimden ayrılmam" dedi.

Cin Ali durmadı CHP'li Meclis üyelerini bile rüşvetçi ilan etti.

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Cin Ali "Kültür" ihalesi yapmış!

Zeydan Abi'sinin büyükşehir kasasını hortumlattığı firmalar şimdi Ali Demirçalı'nın belediyesinde.

Ba Ajans, 6 milyon 981 bin lira teklif vermiş.

KG Yönetim ise 14 milyon 952 bin lira.

ÖN-AK Sosyal Hizmet İnşaat şirketinin teklifi 9 milyon 217 bin.

Bak Cin Ali seni uyarıyorum!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler bu işlerden ötürü cezaevinde. Sakın olmaz olmaz deme...

Bir şafak vakti kapını çalanlar "cinlik" numaranı yemezler!

Eski Başsavcı Bilal Gümüş'ün huzurunda oynadığın rüşvet tiyatrosunu sorguda inkâra etmeye benzemez bu işler.