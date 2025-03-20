ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Kurtuluş yok tek başına!"

Önceki gün DHKP-C sloganıyla tehdit etmişti.

Dün sabah işbirlikçileriyle birlikte gözaltına alındı...

O anda kendini Türk halkına emanet etti...

Savcının iddiasına göre adam çete lideri...

Türk halkı bir çete liderini ne yapsın.

Aradığın mağduriyete kavuştuğunu sanıyorsun ama bu gözaltı seni "cumhurbaşkanı" yapmaz Ekrem.

Yamak Murat Ongun yandaşları sokak çağrısı yaptı.

Belli ki Medya AŞ merkezli operasyon daha da büyüyecek.

Ve yeni gözaltılar olacak...

Kamu parasını çalmayacaksın ve teröristle işbirliği yapmayacaksın arkadaş...

Bir başsavcı boş iş yapmaz....

Altını dolduramayacağı hiçbir işe imza atmaz...

Her şey CHP'deki para sayma görüntüleriyle başladı.

Şaibeli ihalelerle devam etti, para kuleleri ve parayla delege satın alma iddiaları da yargıda...

Sırada CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu'ndan "örgüt lideri" olarak söz etti.

Demek ki savcı önemli delillere ulaştı.

Şimdilik 105 kişi gözaltında.

Dünün muhabiri, İmamoğlu'nun yamağı milyoner Murat Ongun da hesap verecek.

Cin şişeden çıktı bir kere...

"Yatağı yorganı hazır edin, geliyor gelmekte olan" demiştim.

Sıra çetenin diğer üyeleri olan CHP'li diğer başkanlarda.

***

Daha durun...

Sahte diploma iptalinden çok daha büyük turpun büyüğü bir bomba geliyor!

İlgili davada gizlilik kararı var, az sabredin!

Bomba gelişmeler olacak....

Ekrem'in bu kadar cazgırlık yapmasının sebebini biliyorduk.

Topal İhsan deyip geçmeyin...

Topal İhsan ile işbirliği yapan başkanların sonu aynı olacak...

Ekrem Efendi çıkardığı curcuna ile yırtmak istedi ama yemedi.

Daha bunun Medya AŞ'si, İstanbul Kurultayı, Genel Kurultayı ve Ulaşım AŞ'si var.

Sırada Adana ve Mersin belediyeleri var...

Atanas'ın sahibi Ahmet Kutlu, Regulus, YSF ve Barla'nın patronu Yusuf Yıldız var... Zeydan Karalar ve diğerleri de...

Diploma için ahkâm kesenler, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın Çölaşan'a yazdığı mektubu okusun:

''Kamu hukukunda, temelinde sahtekârlık bulunan bir işlem, üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun kazanılmış hak doğurmaz." Nokta...

Başka lakırdıya gerek yok!

***



CİN ALİ

Cin Ali'nin şeytanlıkları bitmez...

Bir kez daha soralım Ali Demirçalı'ya:

"100 milyonluk arsayı 65 milyona kime sattın?"

Satışın arkasında senin olduğun iddiaları doğru mu?"

Belediyeye kaç akrabanı soktun?

Meclis üyelerine "rüşvetçi" iftirası atan sendin.

Aynı iftirayı bilirkişiler ile mahkeme üyelerine de attın.

Suçladığı CHP'li üyelerin açıklamasına kızdı, ardından onların referansıyla İMAR AŞ'ye alınan işçileri kovdu..

Devlet intikam alma yeri değildir Ali.

İşçilerin önünde fotoğraf çektirmekle bu iş olmaz.

Yalanı ve iftira atmayı bırak Ali.

Zaten başın ciddi şekilde belada...

"Bilirkişi rüşvet istedi" dedin, savcı sorunca inkâr ettin.

Eski başsavcının yanında oynadığın tiyatroyu unuttun.

Ama rüşvet vermekten ağır cezalık oldun.

Yurtdışı yasağından sonra hapis de gelebilir.

2 Temmuz, dananın kuyruğunun kopma vaktidir Ali.

Ali Pekmezci'yi severim, iyi gazetecidir.

Ali Demirçalı'yı anlatan en iyi sözcüktür "Cin Ali."

Adamın kafası rüşvete ve paraya iyi çalışır...

Pekmezci haberlerinde Demirçalı'dan bahsederken "CİN ALİ aşağı, CİN ALİ yukarı" diyordu.

Sevgili Pekmezci'ye bir uyarım var!

Aman dikkat Ali,

Bu cin sakın seni de çarpmasın...