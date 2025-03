ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Polisimize saldıran vandallar camide içki de içti.

Mezar taşlarını kırıp evlerine gittiler.

Polis sabaha karşı evlerinden onları tek tek aldı.

Geri zekâlılar, Aselsan'ın ürettiği milli kameranın 10 kilometreden saçlarının telini sayacak güçte olduğunu bilemedi. Cumhurbaşkanımıza küfreden yavşaklar böyle paketlendi.

Birkaç vekil dışında çoğu vekil suskun, neden?

Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine sokaklarda, ekranlarda, sosyal medyada zehirli ve kirli dil kullananlara gür bir sesle niye cevap verilmiyor?

Reis'e ve merhum annesine küfretmek ne demek lan.

Yapılanları görenler ölümüne Recep Tayyip Erdoğan diyor!

Ekrem ve avenesi ile ilgili delilleri, CHP'deki gerçek Atatürkçüler savcılara verdi.

Ekrem'in gücü kırılınca daha çok tanık ortaya çıkacak!

İhbarcıların ona en yakın kişiler olduğu da ortada.

Birçoğu yurtdışına kaçacak.

Utanmadan da "14 milyon oy kullanıldı" diyorlar.

Ne zaman saydınız o kadar oyu?

Nasılsa denetleyen yok...

Hâkim gözetimi yok, istediğin rakamı yaz değil mi?

Ama biz gerçeğini yazalım.

Türkiye geneli toplam 1.970.625 oy kullanıldı.

CHP tek adaylı temayül için 2 milyon pusula bastırıldı ve illerdeki sandıklara dağıttı.

(Ama şimdi faturaları değiştirmeye başlarlar.) Dayanışma sandığı için de 3 milyon broşür basılmış.

Rakam toplam 5 milyon iken 14 milyona nasıl çıktı?

***



AHMET ZEKİ GÜRKAN

Eski Adana Emniyet Müdürü FETÖ'cü Ahmet Zeki Gürkan, merhum vali Hüseyin Avni Coş'a belden aşağı çok vurdu.

Bir gün kendisine, "Ahmet Bey, eşiniz vali beyin eşiyle ilgili dedikodu yapmaya utanmıyor mu" dedim.

O an yüzü nar gibi kızarmıştı.

Atatürk Parkı'ndaki "gavat" lafının müsebbibi de oydu.

FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler etti...

Bir başka önemli not:

FETÖ'den ihraç edilen Ahmet Usta'yı Seyhan Belediyesi'ne kim neden aldı?

15 Temmuz hain kalkışma sonrası KHK ile CHP'li Ataşehir Belediyesi'yle ilişiği kesilen Ahmet Usta kimdir?

Yetkisiz ama çok yetkili bu isim, kimin referansıyla oradadır.

Ve ihalelerdeki rolü nedir?

Müteahhit ödemelerinde etkisi nedir?

İhraç edilen FETÖ'cüyü Seyhan'a kim gönderdi?

Ahmet Usta'ya yasal olarak maaş ödenemiyor.

Bu FETÖ'cüye açıktan bir ödeme yapıldı mı?

Belediye Başkanı Oya Tekin'in yanıtını bekliyoruz.

***



SAVCILARA İHBARIMDIR

CHP'li Ali Demirçalı, Yüreğir Belediye Başkanlığı'nın ana girişi ile başkanlık girişini ahşap bir panelle kapattı.

Hatta merdivenlere kapı koydu...

Personelin başkanlık katına çıkması yasak.

Müteahhit Ali (Cin Ali) kimden neyi saklıyor?

Eskiden açık olan yerler şimdi neden kapalı?

Yeğeni Hasan'ın müteahhitlerden alacakları karşılığında belediye ayağına komisyon isteme iddiası önemli...

"Şu kadarını belediyeye bırakırsan paranı öderim" iddiası doğru mı?

Bugüne kadar kimden ne kadar para alındı ve para hangi kasaya girdi.

Rüşveti böyle mi alıyorlar yoksa? .

Fikrin Cin Ali'den çıktığı iddiası da önemlidir ve araştırılmalıdır.

Müteahhit Ali, belediyeyi zenginleşmek için mi kullanıyor?

İddiaları biz soracağız, savcılar da araştıracak...

Ali Demirçalı, Adana Atlı Spor Kulübü'nün yanındaki 100 milyonluk kupon arsayı 65 milyona kime sattı?

Arsayı kendisinin aldığı iddiaları doğru mu?

Yeğeni Hasan'ın müteahhitlerle yaptığı görüşmeleri gizlemek için mi belediyede sıkıyönetim ilan etti?

Ayrıca Yüreğir halkı da öfkeli; e-belediye üzerinden vergi yatırmak isteyenler çöken sistemle karşılaşıyor.

Ali hizmet değil cinlik peşinde...

***

Yarın www.takvim.com.tr'de Zeydan Karalar ile Vahap Seçer var, meraklısına not.