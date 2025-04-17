ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Zeydan Karalar kanunsuz işlerine devam ederken diğer yandan da beni susturmak için adliyelere koşuyor.

Biz gazetecilik görevimizi yapacağız, o da şikâyet hakkını kullanacak elbet.

Biz milletin çalınan parasının peşindeyiz...

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı için yazıp çiziyoruz.

Onun ne yaptığı ise ortada...

Adrese teslim ihaleler, o ihalelerde belirtilen miktarları yerine getirmeden milletin parasına çökmeler...

İstanbul'da suç sayılan eylemler Adana'da niye suç sayılmamış, anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz...

Zeydan ile asla şahsi bir meselem yok...

Ne ihale takipçisiyim ne de bir ihale işim olur.

Ama milletin parasının yalan dolanla peşkeş çekilmesine dayanamam...

Zeydan Efendi'yi oğlu Mert ile ilgili yazdıklarım bayağı rahatsız etmiş.

Çünkü onu kendi yerine hazırlıyor...

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CHP'li Başkan, oğlunun ve kendisinin edindiği bu büyük servetinin hesabını vermek zorunda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "turpun büyüğü" lafını boşuna etmedi yani.

Karalar'ın da İmamoğlu gibi hapsi söz konusu.

Birlikte iş tuttuğu müteahhitler de kodese girecek...

Herif hâlâ ne billboard ne de led ihalesini yaptı.

Aynı şekilde yolsuzluktan hapse girenlerle yine iş tutuyor.

Bu nasıl bir cesarettir.

Alton Koza'ya ait led ekranları yolsuzluktan tutuklanan ekip işletiyor...

Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Umut Şenol'un Adana Belediyesi'ne 50 milyon lira borcu var.

Şenol'un Adana'daki işlerini ise rüşvetten tutuklanan Eylül Ajans- Cem Tahir Oğulhan, Semih Dizidar- Paragraf ile Süleyman Aydoğan yürütüyordu.

Üçlünün oğul Mert'in referansıyla belediyenin işlerini aldığı biliniyor.

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Bu uyanık ekibin yolsuzluklarını defalarca yazdım.

Biri çıkıp da Adana Büyükşehir'e ait açık hava reklam vurgununun dosyalarını incelemedi.

Maliye Bakanlığı ile çalışılsa, billboardlarda yer alan okul, dershane ve diğer şirketlerin reklamlarını hangi ajansa, kaça verdikleri sorulsa, sonra belediyenin Mali Hizmet Daire Başkanı'na bu ajanslardan kaç lira alındığı sorulsa soygun ortaya çıkar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek gibi cesur bir savcının burada olmadığını söyleyenlere kızıyorum.

Burada da yüreği vatan ve millet için atan savcılar var.

Kahraman Jandarma Albayı Ali Şahin'in oğlu Altuğ Kürşat Şahin, babası gibi dürüst ve cesur biridir.

Kimse meraklanmasın her şeyi takip ediyor...

Yarınki www.takvim.com.tr'deki yazımı okuyun lütfen.

Ve İstanbul'daki gelişmeler Adana için de umut vericidir.

Burada gizli bir tanığa da gerek yok.

Her şey ortadadır çünkü.

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Zeydan Karalar, kamu kaynaklarıyla oğlu Mert'in reklamcı kankalarını fabrikatör yaptı.

Tabelacı Metin Aydoğan'ın çocukları, 11 yılda 4 bin metrekarelik bir fabrikanın sahibi oldu.

Saydam Caddesi'nde 10 metrekarelik tabelacı dükkânında elleriyle tabela ve bez afiş yazan Aydoğan ailesi, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı seçilmesiyle acayip büyüdü.

CHP'li başkanın hem kendisi hem de reklamcılarını fabrikatör yaptı.

Belediyenin reklam bütçeleri Süleyman-Serhat Aydoğan kardeşlerin şirketine hortumlatıldı.

8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Süleyman Aydoğan yine belediyenin işlerini yürütüyor.

Karalar'ın fabrikatör dünyasına kazandırdığı bir başka isim, Paragraf Reklam'ın sahibi Semih Dizidar'dır.

Rüşvet operasyonunda ortağı Süleyman Aydoğan ile birlikte tutuklanan Semih Dizidar'ın bugün şalgam ve meyve suyu fabrikaları ile bir ıslak mendil fabrikası var.