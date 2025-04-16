ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu'nun propaganda ekibini MASAK suçüstü enseledi. Başrolde TV'lerde ahkâm kesen gazeteciler var...

Hesaplarına yatan paraları neymiş öyle!

İçlerinde akademisyen, TV sahibi ve anketçiler de var.

Belediyenin milyonları bu propaganda ekibine akmış.

Özgür Özel bunlara bilerek kör bakıyor.

Onun niyeti, Türkiye'yi 12 Eylül öncesine çevirmek!

Kardeş kavgasına liseleri de dâhil etmiş.

Yani çok tehlikeli bir işe soyundu.

MASAK'ın patlattığı lağım etrafa pis kokular saçıyor. Özgür ve Ekrem taifesi bu yüzden MASAK'a kızgın.

"İçi boş dosya" diyenleri dikkatle izleyin!

Özel gençleri, "Yakın yıkın" diyerek sokağa saldı.

Vandallık yapanlar kodese atılınca onlara "Ağzı süt kokan çocuklar" dedi.

Tahliye edilen ağzı süt kokan çocuklar(!) cezaevi çıkışı "Bu daha başlangıç" diyerek gözdağı verdi...

CEHAPE'nin başı, memurları da "isyana" çağırdı.

Bu aklı ona Sözcü yazarı Yozdil Yılmaz verdi.

"Kurultayda para karşılığı oy kullanıldı" iddialarıyla ilgili soruşturmaya MASAK raporu damga vurdu.

Kurultayda meğer 55 kişiye para dağıtılmış.

Gazetecilerin aralarında olduğu isimlere 500 bin ile 10 milyon arası ödeme yapılmış.

Onlardan biri İsmail Saymaz, diğeri de Şaban Sevinç!

Nevşin Mengü, İsmail'in "Gezi davası korkusu" nedeniyle yazı yazmadığını açıklamış...

Saymaz'ın hesabına yatan 10 milyon ne içindi Nevşin?

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Biz "besleme medyayı" Karabağ zaferinden biliriz.

Bunların düşman medyasından farkı yok!

Aynı medya şimdi İmamoğlu'nu aklamaya çalışıyor!

Herif İBB'nin milyarlarını kendi çıkarı için har vurup harman savurmuş, bunlar hâlâ Ekrem'e "melek" diyor!

Bir de Erdoğan'a rakip olduğu için tutuklandığını söylüyorlar.

Ekrem'i Reis'le kıyas eden kafaya bakın siz.

Bu yapılan gazetecilik değil, at izini it izine karıştırmaktır. Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Sözcü ve Ekrem'in Nefes'i, Tele 1, Halk TV, Odatv, Doğan Akın'ın T24'ü, Ruşen Çakır'ın Medyascope'si İmamoğlu'na mecbur.

Çünkü Ekrem demek, para demektir!

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CHP içinde kafa koparan çok isim var.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den niye istifa etti?

Başkanın "çıkar çeteleri" dediği CHP'li meclis üyelerini Özgür Efendi sorup soruşturdu mu?

Meclis üyeleri tarafından vurulan başkan yardımcısı var. Başkan Yılmaz'ı da dövdürmek istediler.

Özgür Özel nereye kadar susacak?

Yüreğir'in CHP'li Başkanı Ali Demirçalı da aynı dertten yakınıyor...

Başkan Ali müteahhit, hatta "Cin Ali..." Tamam da adamı tehdit edenler, çalıştırmayanlar kimler?

CHP Yüreğir Teşkilatı pirana balığı gibi niye saldırıyor?

Özgür Özel bunları nasıl görmezden gelir?

Özel önce partideki kokuşmuşluğu gidersin...

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CHP'nin başı, Milli Şefi İnönü gibi kindar ve zalim biri...

İnönü, Atatürk'ü hastalığında ziyaret etmedi.

Cenazesini bile 15 yıl Etnografya Müzesi'nde bekletti.

Atatürk'ü defnetmek Menderes'e nasip oldu.

Alayı numaracı Atatürkçüdürler!

CHP, Atatürkçülüğü ve milliyetçiliği yadsıma gafletine düştüğü için iktidar yüzü göremiyor.

Odatv, CHP'li Umut Akdoğan'ın İmamoğlu'nun Silivri'de avukatlar üzerinden kurduğu özel iletişim sistemini ifşa etmesini "ağız ishali" olarak niteledi.

Tilki Ekrem "itirafçılığı" bu şekilde önlemek istedi.

Yani Ekrem "Çiftlikbank" dolandırıcısına fark attı.

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Not:

Zeydan Karalar'ın oğlunu "Mert'in Karpuzları" yazım rahatsız etmiş. Daha çok rahatsız olacak haberi olsun.