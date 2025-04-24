ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İzmir Bornova Belediyesi "gerçek durumdan" uzak bir şartnameyle ihale açtı.

Mevzuat şarj işletmelerinin belirli asgari sermayeye sahip lisanslı şirket olmasını isterken CHP'li Bornova Belediyesi "dernekleri" de işe sokan bir şartname hazırladı.

Bu ciddiyetsizlik CHP'deki laçkalığı gösteriyor.

EPDK, işletmecilere 3 adet, en az 50 kW hızlı şarj şartı koşarken, Bornova Belediyesi 15 adet istemiş. Neden?

Bu "zorlama şart" kimin içindir Ömer Bey?

İhaleyi kime vermeyi kafana koydun bay başkan?

Bornova Belediyesi kurulum için tahsis edeceği 44 yerin sadece 2'sinde 60 kW'lik hızlı şarj yeri verebilecekken, şart olarak talep ettiği 15 hızlı şarjın neden 120 kW olmasını şart koştu?

CHP'li belediye işi hangi adrese teslim edecek?

Belli ki CHP'li belediyelerde adrese teslim ihaleler devam edecek...

Günün sonunda "şarj dosyası" ile Türkiye çapında bir "yolsuzluk" dosyası gündeme gelecek.

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İBB, İSPARK eliyle "saçma" ve tekelciliğe yol açacak 2 ihale denemesi yaptı.

Açık kaynaklarda FETÖ'ye "iltisak" şaibesi bulunan Ali Arzuman hâlâ genel müdür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Enerji Şirketi Genel Müdürü Yüksel Yalçın, EPDK mevzuatına aykırı bir ihaleyi uyarılara rağmen yaptı.

Şahıs hâlâ o koltukta oturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzelman şirketi de "adrese teslim" ihalesini yaptı.

Genel Müdür Erdem Sevinç uyarılara kulak tıkadı.

Belli ki elektrikli araç sayısı arttıkça CHP'li belediyelerde usulsüzlükler de artacak.

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YÜREĞİR'DEKİ TİLKİLER

Bazı meclis üyelerinin aç ayı misali başkanlara saldırması CEHAPE'deki rüşvetin dışa vuran hâlidir.

Gözü dönmüş kimi üyeler, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı tehdit etti.

Adana Yüreğir'deki CHP'li üyeler de aynı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı tüccardır, cindir, kafasında kırk tilki vardır ama onun da başı meclis üyeleriyle dertte.

Verdiğinin hep fazlasını istediler.

Cin Ali'nin cinliği bunlara sökmedi.

Aksine meclis üyeleri, başkanı iş yapamaz hale getirdi.

Duyumlarım yanlışsa arayıp söylesinler.

CHP Meclis Üyesi Hilmi Erkek oğlu Ahmet'i, Süleyman Sırlıbaş oğlu Emin Anıl'ı, Hacı Karaaslan kardeşi İsmail'i, Mehmet Özcan Aslı'yı, Zeycan Yılmaz Semih'i, İsmail Ceylan Fatma'yı belediyeye sokmuş.

Onlar öyle yapar da CHP ilçe teşkilatı durur mu?

CHP'li yönetici Mehmet Alyar Ayşe'yi, Ayhan Emen Suna'yı, Kadir Bulun Sıla'yı, Birkan Ayran Ayça'yı, İsmail Şenpınar İbrahim'i, İsmail Dağlı Pınar'ı, İlker Akkuş Mehmet Alpaslan'ı belediyeye aldırmış...

Bunların halkçılığı da kendine.