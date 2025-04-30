ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ve hırsızlığı ile karşı karşıyayız.

Ekrem İmamoğlu koşar adımlarla ''sona" doğru gidiyor.

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, gizli toplantılar için jammer, güvenlik kameralarını bantlama, sorguda telefon gizlemek, sorulara cevap vermemek, cezaevinde kurye avukat kullanmak ve tanıklara baskı...

Suç işlemekte herifin üzerine çıkan yok!

"Özgür Özel ve arkasından gidenler gerçeği öğrenince ne yapacak acaba?"

Mızrağı çuvala nasıl sığdıracaklar?

Özgür Efendi yalan konuşmaya devam etsin.

İstediği kadar "Bavullarda jammer var, kameralar güvenlik için kapatılmış" desin.

50 yıllık gazetecilik hayatımda jammer kullanan ne bakan, ne vali ne de bir belediye başkanı gördüm.

Ekrem gizli işleri için kameraları kapatmış belli.

İkinci dalga için, "İSKİ, TOKİ evleri için yıkım kararı aldığı için operasyon yapıldı!" dediler.

Özgür Efendi ise "Kanal İstanbul" deyip duruyor.

Yalancıya "Körlerin Memet" vursun!

Odatv, Sözcü, Nefes gibi maaşlı fondaşlar benzer palavraları her gün manşet yapıyor.

Bilirsiniz "söz uçar yazı kalır"...

Yarın Ekrem'in cezası kesilirse ne yapacaklar?

CHP'li belediyelerin medeniyet anlayışı da ortada. Ramazanda twerk, 23 Nisan'da striptiz!

Siz bir de 19 Mayıs'ı düşünün!

Hey yavrum hey!

Çal bella çal çal...

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İllüzyon konusunda Ekrem'in eşi yok!

"Ekrem haziranda çıkacak!" Piyasaya sürülen yeni bir yalan da bu!

Sinsi bir tezgâh peşindeler.

Ama "mazi bir gölgedir, hep peşinden gelir insanın"...

"Balıkçı Kenan"ın anlattıkları ürperten cinsten.

Bu adam kazara ülke yönetiminde olsa neler yapacağını düşünemiyorum bile.

Ekrem içeride de rahat durmuyor...

Yargılamayı etkilemek için uğraşıyor.

Gözünü kırpmadan rüşvet istiyor, karşı çıkanı da tehdit ediyor. Düşünsenize böyle birinin ülkeyi yönettiğini...

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu organize işler çetesi, soruşturma derinleştikçe daha net ortaya çıkıyor.

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YÜREĞİR'İN CİN ALİ'Sİ

CHP Yüreğir İlçe Teşkilatı ile CHP'li meclis üyelerinin belediyeye aldırdığı yakınlarını ifşa etmem üzerine Ali Demirçalı internet sitesindeki açıklamasında, "CHP'nin il ve ilçe örgütlerindeki yöneticilerle partili meclis üyelerimizin birinci dereceden yakınlarının iş akdini en geç iki gün içerisinde feshedeceğim" demiş. İşe alınanlar ile CHP'lileri karalar bağlamış.

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VAHAP'IN BEDRETTİN'İ

CHP'li Vahap Seçer'in Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı yaptığı PKK'lı Bedrettin Gündeş'in, Mersin 2. Ağır Ceza tarafından örgüt üyeliği iddiasıyla 15 yıl hapsi istendi. Gündeş, Kurban Bayramı afişlerindeki baş harfleri "PKK" olacak şekilde bastırdı.

Vahap Efendi istediği kadar "Demirden korksak trene binmezdik" desin... Yaptığı yolsuzluklar ve adrese teslim ihaleler incelemede, sıra ona da gelecek.

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EMEKLİ AVUKAT ABDULLAH'IN AYIBI

Emekli avukatın doktor geliniyle ilgili aşağılayıcı sözlerini duyunca insanlığımdan utandım.

Sonra o avukatın FETÖ'cü Ramazan Hıdıroğlu'nun kayınbiraderi olduğunu öğrendim ve "Bu tür insanlık suçu sayılan işleri yapmak onlara özgü" dedim.

Avukat Abdullah, FETÖ'nün önemli ismi Ramazan Hıdıroğlu'nun eşi Güzün Hanım'ın kardeşi...

Güzün Hanım'ın çok kez FETÖ için himmet toplantıları düzenlediği iddia edildi.