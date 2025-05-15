ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yine yazdık, yine kızdıracağız Zeydan Başkan'ı.

Ne yapalım, kızacak diye yazmasak mı hırsızlığı?

Biz yazalım o da dava açsın...

Yeter ki milletin parası araya gitmesin.

İddiaya göre Topal İhsan itirafçı oldu, öttü yani...

Zeydan Başkan'ın uykuları bu yüzden kaçtı...

Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilginç şeyler söylemiş olmalı...

Dosyanın ayrıldığını öğrendim.

Zeydan'ın ihalecisi Yusuf Yıldız da İBB'den ihale almış.

Neyse onlara sonra döneceğim...

Baki Nugay'ın Zeydan Başkan ile iletişimi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in üzerinden sağladığı iddia edildi...

İhsan Aktaş'ın Adana ayağı ise Hacı Yıldız'dır...

Bir de Ahmet Usta var, Zeydan'ın pis işlerini yaptığı iddia edilen.

Neyse bu konuya sonra değineceğiz.

Adana Belediyesi ile ilgili bir mektup aldım.

Asıl adresi Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'dır.

Muhterem Kürşat Başsavcımıza olayı ihbar edeyim.

Mevzu 16 Mayıs 2023'teki bir ihaleyle ilgili.

Zeydan Karalar seçim öncesi bir çuvalı açmış, içine de aklınıza gelen her şeyi doldurmuştu.

Bu çuvalın kamu imkânlarını talan etmek niyetiyle açıldığı baştan belliydi.

Nasılsa Zeydan Efendi'ye bakan eden yok ya...

Hâlâ da öyle sanıyor ya!

Torbada tavuklu pilavdan kebaba, sahne sanatçısından uçak biletine, sporcu çantasından futbol topuna kadar her şey var.

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İhalenin bedeli o tarihte 28 milyon 685 bin lira, KDV'siyle 34 milyon küsur.

İhale tarihinde çeyrek altın 2 bin 240 lira.

Bu satırlar kaleme alındığı gün ise 6 bin 626 lira.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli ve asgari ücretli konusunda hükümeti eleştirirken "çeyrek altın" hesabı yapıyor ya; biz de öyle yapalım.

İhalenin bugünkü bedeli 101 milyon lira.

Az bir paradan söz etmiyoruz.

Karalar'ın oğlu Mert'in sabıkalı reklamcı arkadaşlarına peşkeş çekilen büyük bir ihale bu.

Tezgâh, "Kültürel Etkinlikler ile Önemli Gün ve Haftalarda Anma ve Kutlama Organizasyonları Düzenlenmesi Hizmet Alımı İşi" üzerinden kurulmuş.

Yolsuzluktan hapis yatan Mert'in reklamcı arkadaşları işi aldı.

Tabelacı Metin'in çocukları Süleyman ve Serhat Aydoğan kardeşlerin sahibi olduğu Aydoğan Ahşap ve Endüstriyel Reklamcılık şirketi ile Semih Dizidar'ın sahibi olduğu Paragraf Reklam ballı ihaleler sayesinde ihya oldu.

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Organizasyonu Belediye Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli ile Kültür Daire Başkanı Mahmut Göğebakan yaptı.

Mert isteyince Zeydan Başkan akan suları durdurur.

Mert'i yazınca da bana kızıyor, başka çarem yok ki.

Gelelim mektupta iddia edilen hırsızlığa...

İhaleyi alan reklamcılar, torbadan çıkan 300 bin takvim işini belediyeye teslim etmedi.

İddia o ki, Mert'in yoldaşları 300 bin yerine 80 bin takvimi belediyeye teslim etmiş.

220 bin takvimi ham yapmışlar.

Büyükşehir bürokratları, 300 bin takvim yerine nasıl 80 bin takvimi teslim almış?

Ödemenin 300 bin takvim üzerinden yapıldığı doğru mu?

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Bey, bu hırsızlık olayına kesinlikle seyirci kalmaz.

İhaleyi alan reklamcıların faturalarını inceletir.

Takvimlerin basıldığı matbaanın faturalarını da.

Türkan Eşli ile Mahmut Göğebakan'a sorar...

Depo sorumlularının ifadelerini alır ve kamera kayıtlarına bakar... Kamera kayıtlarını inşallah silmemişlerdir.

220 bin takvim parası kimin cebine girmiş öğreniriz.

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Not:

Topal İhsan Aktaş, Zeydan Karalar, Emrah Kozay ve Oya Tekin'in de başını yaktı.

Onlar ve Ali Demirçalı ile ilgili geniş bir yazıyı cuma günkü www.takvim.com.tr'de okuyabilirsiniz.