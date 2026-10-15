ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki milyarlık yolsuzluğun kılıfı "araç, tamir-bakım ve yedek parça" tezgâhı!

Bu işin içinde de Halk TV vardı.

Bir başka kılıf ise "araç kiralama!"...

Kiralık iş makinesi, personel servisi ve makam aracı gibi...

Nasılsa inceleyen, hesap soran yok!

Araç parçaları orijinal mi yoksa çakma mı?

Belediyeye girip girmediklerine bakan eden yok!

İftiracı Özgür Özel, Halk TV operasyonunu "basın özgürlüğüne" müdahale diye sundu. Ama gerçek bu değil...

Halk TV'ye kara para operasyonu yapıldı.

Mesele, Cafer Mahiroğlu'nun 30 milyarlık para trafiğidir.

Ben bunu iki sene önce yazdım...

Adam belediyelere pas ettiği işlerden hep komisyon aldı.

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12 Haziran 2025 tarihli SABAH'taki yazım şöyleydi;Cafer önce dilini yuttu sonra da yurtdışına kaçtı.

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Araç kiralamaya doymadılar.Nasılsa teker dönüyor, fatura kabarıyor.Paralar yandaş Halk TV'ye ve yoldaşa akıyor.Garajda hareket, kasada hesap büyüktü! Belediye nice uyduruk milyarlık fatura ödedi.Garajda başka, muhasebede başka bir hesap vardı.Büyükşehir, ASKİ ve diğer belediye şirketleri... Hepsinde araç kiralama işi var!Milyarlar konuşulan yerde satın alma olmaz, çalma olur.Senelerdir Gazeteci Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci ve ben bu soygunu yazıp duruyoruz...Adanalının parası sahipsiz değil. O para kimsenin babasının malı da değil!İhaleleri kim dağıtıyor? Yusuf Yıldız'ı kim ihya ediyor?

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Gelelim bugüne...Belediyede bir başkan vekili var...Ama dümen onda değil.Güngör Geçer'in ismi var cismi yok!İhale işi Zeydan'ın çocukları ile Türkan Eşli'nin elinde. Satın alma ve doğrudan teminde son söz Eşli'de..Belediye, kadının iki dudağı arasında...İbrahim Karaoğlu... Hüseyin Kara...Duygu Argunşah... Aytekin Şahin...Mahmut Göğebakan...Bu belediye çalışanları Türkan Eşli'nin emir eri mi?Kim hangi ihalede görev alıyor?Hangi firma hangi işi üstleniyor? Kararları veren, imzayı atan kim?Ya ödemeleri onaylayan?

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Belediyede işler, kapalı kapılar ardında yürütülmez.

İhale işi de cepte taşınan da sır olamaz!

Şirketlerin belediye karnesi açıklansın.

Gazetecinin görevi kamu adına hesap sormaktır, iftira atmak değil... İhaleye imza atan, faturaya onay veren, ödemeyi yapan hesabını verebilmeli.

Gelelim şirketlere...

GÖK-ER...

NAİM Turizm Taşımacılık...

AVRASYA Atık Yönetim...

KARAOĞLU Otomotiv...

ALTIN PLAK...

BURAKGAZ...

EREN Filo...

ALTERNATİF SEYAHAT...

KARTAL...

REGULUS, ATANAZ

Bunlar belediyeden ne kadar iş almış?

İhale geçmişleri incelenmeli. İhalelere kaç firma teklif vermiş?

Maliye Bakanlığı yetkilileri görevini yapmalı.



NOT

ASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Kaplan'ın hikâyesi haftaya kaldı...

Adamın gözü doymadı gitti arkadaş...