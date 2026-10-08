ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İçteki ajan takımı, tasmalı hainler ve kriptolar...

Alınan kararlar ve gizli planları...

Hepsi takipte...

Yeni bir Gezi için yine bir tezgâh peşindeler...

Arşivler geç açılır.

Açıldığında ise yer yerinden oynar.

Dosya açıklama tarihi yaklaşıyor haber vereyim.

Kirli dolu sepetleri bir bir ortaya dökülecek.

Haberiniz olsun, bunlar öfkeyi iyi kullanır...

Hedefe varıncaya kadar sabırla susmalı.

Küçük turplar deşifre oldu...

Büyük turpun ise kellesi göründü...

Temizlik başladı, ayağa dolananlar ezilecek.

7/24 devlete küfredenler cezasız kalmayacak.

Bir şafak vakti onların da aklı alınacak.

***

Mersin Büyükşehir'den ihale alanın muhasebecisinde 12 farklı firmaya ait sahte kaşe ve faturalar çıkınca aklımaın müteahhidigeldi.Muhasebeciönce ihale bilgilerini ele geçiriyor, sonra çantacı firmalar adına verdiği tekliflerle patronuna ihale kazandırıyordu.Sahte kaşelerle çok fırıldaklıklar yapıldı.Sahte kaşelerle çok teklifler verildi.ın ofislerinden devekaşeleri çıkmıştı.Adana Belediyesi'ndeki ihale maliyetleri bu kaşelerle belirlenmiş.Aktaş'ın ofisinden çıkan kaşelerden biri Yusuf Yıldız'a aitti.Aktaş davasında ceza alan, şirketlerine de ihale yasağı konulan para babası Yusuf Yıldız, MHP'ye girerek kurtulacağını sandı.İhale fesatçısı Yıldız Regulus kaşesiyle ne haltlar yedi kim bilir?Yusuf Efendi daha önce de benzer suçları işlemiş.

***

Mersin KOM Şube'nin raporunu satır satır okudum.Sonra Karalar'ın yönettiği Adana Belediyesi'ne baktım.Mersin Belediyesi, Adana'nın yanında çok hafif kaldı.Mersin'de doğrudan teminle 63 ihale verildi.Zeydan Karalar ve saz arkadaşlarının, sadece araç bakımı ve yedek parça kılıflı verdiği ihale tutarı 1 milyar lira.Mersin'deki kamu zararı toplam 400 milyon...Adana'da sadece Altın Koza'ya geçen yıl 100 milyon gitti.Kültür Dairesi'nin doğrudan teminleriyle rakam 300 milyonu aştı.Yani Seçer'in ihaleleri bir Kültür Daire Başkanlığı yapamadı.Mersin Belediyesi Özel Kalemi sorgulandı.Peki 7 yılda Zeydan'ın Özel Kalem'i ne kadar harcadı?Ejder Sıkık'ın ödemelerine de bakılmalı.

***

Amacım kimseye akıl vermek değil...Çarpıklığı göz önüne sermek istedim.Ne yapacağını devletimiz iyi bilir.Yetkililere, yetkinlere akıl vermek haddimize değil tabii.Zeydan Karalar rüşvet suçlusu ama adam hâlâ belediyede at koşturuyor.Talana imza atan bürokratlar ise çok rahat.tezgâhıyla etrafta cirit atıyor.Rüşvet cezalısından onursal başkan olur mu hiç?Belediyeciler hürmette adama kusur etmiyor.nın köylüsü İlyas Tuncel, Zeydan'ın kandaşı Levent Kasar ile Yusuf Yıldız da mercek altına alınmalı.Hatta Genel Sekreter vekili Türkan Eşli, İbrahim Karaoğlu, Duygu Argunşah, Mahmut Göğebakan, Aytekin Şahin, Ejder Sıkık ve Hüseyin Kara'ya da muhakkak bakılmalı.Yusuf Yıldız, Ahmet Kutluk, İlyas Tuncel, Ertan Karaoğlu, Levent Kasar, Sedat Gül ve tüm tamir kılıflı fatura çetesi ile arazözcüler, GÖK-ER firması, Avrasya Katı Atık, Alternatif Seyahat, Kartal, Burakgaz ve diğerleri!..Milyarlık vurguna imza atan bu işbirlikçiler de araştırılmalı.İnceleme yapıldığında Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının, Mersin Belediyesi yetkililerinden katbekat suçlu oldukları görülecektir...