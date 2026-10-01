ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Mersin'in Mezitli ilçesinde şahane manzara içinde yapılması planlanan bir restoran işi vardı.

Deniz ayağının altında...

Üstelik bir parkın içinde...

İş insanı Hüseyin Kış parkın ortasında restoran yapmak istedi.

Dahası restoran yüzünden Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dayak yedi...

Restoran izninin bu dayaktan sonra verildiği iddia edildi.

Meseleyi yazınca Mezitli'de kıyamet koptu.

Çünkü mevzu sadece restoran değildi.

Parktaki spor aletleri sökülmüş, ağaçlar da kesilmişti.

Şehrin nefesi...

Çocukların gölgesi...

Vatandaşın ortak malı...

Ama gamsız Hüseyin "Restoran illa denizi görecek" diye tutturmuştu...

Olayı SABAH yazınca proje rafa kalktı.

İyi de olmuş!

Başkan Tuncer ise restorana karşı çıkan mahalle sakinlerini cezalandırmak için paravanla deniz manzaralarını kapattı.

Adam skandallarıyla yaşıyor.

Ali Mahir Başarır'dan farkı yok...

***

Vatandaş bir dal kesse zabıta!

Parktaki 30 yıllık ağaçlar restoran için kesilince ses yok.

Orası, güçlünün keyfine göre şekillenecek bir yer değil.

Bugün restoran...

Yarın başka bir proje...

Öbür gün başka bir "yatırım"!..

Mezitli Belediye Başkanı yaptığı bir açıklamada parkları "7'den 70'e herkes için yaşam alanı" olarak nitelemişti.

O zaman mesele daha da açık.

Park, vatandaş içindir.

Vatandaşın nefes alması ve çocukların oynaması içindir.

Yaşlının da oturması içindir.

Birilerinin özel işletmesine manzara olması için değil.

Hüseyin Kış düşmanımız değil.

Bizim şahıslarla işimiz yok.

Derdimiz kamu alanıyla!

Derdimiz parkla! Derdimiz ağaçla!

Derdimiz hukukun herkese aynı uygulanmasıyla!

Restoran projesinden vazgeçildiyse, mahalle halkının denizi görmesi neden panolarla engellendi arkadaş?

Asıl skandal budur işti.

***



GİZLİ GÖRÜŞMELER İÇİN OFİS KİRALANDI

Şimdi de Mersin'den Adana'ya gelelim.

Adana Belediyesi'nde kiralama işi bitmiyor.

Araç kirala... Arazöz kirala... Hayvan toplama aracı kirala... Traktör kirala... Servis minibüsü kirala...

Şimdi de karşımıza eşyalı ofis kiralama işi çıktı!

İnsan ister istemez soruyor: Bu ofis niye kiralandı?

Üstelik mobilyalı...

Kirası da 300 bin lira...

Böyle bir ofise ihtiyaç var mıydı?

Ve kim kullanıyor?

Ofis nerede?

Hangi gerekçeyle kiralandı?

Buraya iki yıldır kira ödeniyor.

Kiralanan kişinin adı Anıl Efe Günyar...

Ofisin gerçek sahibi bu mu?

Bu ofis Zeydan Karalar için mi tutuldu?

Özel görüşmeler burada mı yapılıyor?

Yoksa dinlenmek için mi tutuldu burası?

Adana Belediyesi'nde her şeyi gördük...

İlaç satın almadaki yöneticilerin aşk kaçamaklarını bile.

Sayıştay'a bu kiralamanın gerekçesi ve kullanım amacı ne olarak gösterildi.

Ofisin bulunduğu adres neden açıklanmıyor?

Kim, hangi amaçla kullanıyor?

Kamu malı, kimsenin özel konfor alanı değildir.