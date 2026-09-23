ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Anne yokluğu ne demektir, iyi bilirim.

Ah benim fıstığım, ah...

Canım anam, tatlı anam...

Annemi ebediyete uğurlayalı çok oldu.

Annemin özlemi zamanla eksilmedi.

Tam tersine, yıllarla birlikte anama hasretim daha da arttı.

Anneniz yoksa hep içinizde büyümeyen bir çocuk kalıyor.

Bazen bir telefon bekliyor insan...

Bazen de "anne" diye seslenmek istiyor.

Bir şey anlatmak, derdi ve sevinci bölüşmek istiyor.

Ama anne yok maalesef...

Fıstığım, canım anam gideli tam 21 yıl oldu.

Anam masrafım olur diye benden hiçbir şey istemedi.

Ona, "Oy benim fistuğum" dediğimde hep gözleri parlardı.

Anamın acısı hâlâ ilk günkü gibi.

Biliyor musunuz, aslında analar ölmez...

Onlar sarılamadığınız bir yerde hep yaşar...

Oya Tekin'e de çocukları aylardır sarılamıyor...

Oğlu Yağız gazeteye geldi.

Anne hasretiyle yanıp tutuştuğu gözlerinden belliydi.

Yeni Parti Adana mebusu Burhanettin Bulut'un aldığı 1 milyon dolar yüzünden cezaevindeydi anası.

Aynı davada rüşvetçi Zeydan Karalar 7 ay 15 gün Silivri'de yattıktan sonra tahliye oldu, mahkeme Karalar'ı 6 yıl 3 ay, Kadir Aydar'ı 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı.

Oya Tekin'e ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Üç çocuk annesi olan Oya Tekin, 16 aydır hapiste.

Oya Hanım, Burhanettin Bulut'u korumak için mi konuşmadı?

"Üç çocuğun perişan Oya Hanım..."

"Sen de içeride perişansın."

"Koruma şu rüşvetçileri, konuş artık!"

***

Anne boşluğunu, çocuklar kolay kolay dolduramaz.Hele o anne, sabah çocuklarına sarılıp evden çıkan ve akşam yeniden kapıdan girmesi beklenen biriyse...O kapı 16 aydır hiç açılmadı.Rüşvetçi Zeydan Karalar'dan çok ceza aldı.Oğlu Yağız,diyor...Kardeşleri Ata ve Demir de aynı sözlerle ağlıyor.Çocukların dünyasında siyaset yok.Belediye yok.İhale yok.Hep aynı şeyi soruyorlar:Çocukların bu sorusu, yetişkinlerin kurduğu yüzlerce cümleden daha ağırdır.Çünkü çocuk için anne; güven demektir.Sarılacak bir kucak, başını yaslayacağı bir omuz demektir...

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