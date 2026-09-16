ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Hüseyin Kış bir restoran yapmak istiyor.

Manzara güzel.

Deniz ayağının altında.

Ama küçük bir sorun var.

Park içindeki spor aletleri ile ağaçlar...

Ne yapacak?

Çaresi yok sökecek ve ağaçları da kesecek!

Restoranın denizi görmesi şart.

Ağaç ne ki?

Yılların ağacı... Şehrin nefesi... Çocukların gölgesi...

Vatandaşın ortak malı...

Ama önemli olan onlar değil rakılı restoran!

Peki ağaçlar kesilirken belediye nerede?

Ya Çevre ve Şehircilik ile diğer yetkililer...

***

Kimse görmez mi bu cinayeti?Kimse duymaz mı hızar sesini?Kimsedemez mi kardeşim?Sıradan vatandaşa gelince yönetmelik. Hüseyin Efendi'ye gelince sessizlik!Ne güzel memleket!Kamunun parkı... Kamunun ağacı... Kamunun sahili...O sahil Hüseyin'e daha çok para kazandıracak.Olur mu böyle?Olmaz! Olmamalı.Bir başkanın görevi sadece kurdele kesmek değildir.Kentin ortak değerlerini korumaktır.Parkı, ağacı ve vatandaşın hakkını korumaktır.

***

Hem mesele sadece ağaç değil.Mesele kamu malının açgözlülerden korunmasıdır.Mesele hukukun herkese eşit uygulanmasıdır.anlayışı olmamalı. Mersin Milletvekili Gülcan Kış, önce ağabeyini eleştirsin.Şimdi yetkililere soruyorum:Bu ağaçlar hangi izinle kesildi?Parkta restoran açılmasına mevzuat ne diyor?Belediyenin ilgili birimleri ne yaptı?Ve en önemlisi...Vatandaş bir ağacı kesse kıyamet kopar.Bir dal koparsa zabıta gelir.Parkın içindeki ağaçlar kesiliyor ama suspus oluyorlar!Bu nasıl iştir?Hüseyin Kış düşmanım değil...Kamu malına işyeri açmaya itirazımız var.

***