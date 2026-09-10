ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı.

Ailesinden uzak bir yıl cezaevinde kaldı.

Operasyonun kilit isimlerinden biriydi.

KOM şubenin hazırladığı 878 sayfalık fezlekenin hemen her sayfasında, "Mert Karalar'ın Büyükşehir'deki adamı" notu düşülmüştü.

Buna rağmen Mürüvet Hanım mahkemede Zeydan Karalar ve oğlu hakkında tek kelime etmedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli hakkında da konuşmadı.

Ve hep sustu, hala susuyor!

Kara kutu olarak görev yaptığı bile iddia edildi...

Eylül Ajans'ın sahibi Tahir Cem Oğulhan'ın tapelere yansıyan konuşmalarında Mürüvet Sızlı'yı anlatırken "Tüm reklamcılar Mürüvet Sızlı'nın kucağında!" diyordu.

Hapse girmeden önce çok güçlü biriydi...

Şimdi nerede ve ne yapıyor bilmiyoruz?

***

"Para Mürüvvet'te dönüyor" diyorlardı.

Yani fezlekeye boşuna "Mert Karalar'ın Büyükşehir'deki adamı" notunu düşülmedi....

Yusuf Yıldız ile Ahmet Kutluk gibi Zeydan Karalar'ın adamları belediye ile ilgili taleplerini hep Sızlı üzerinden yapıyordu.

Mürüvet Sızlı Mert Karalar'ın düğününün güzel olması için çok çalıştı.

Zeydan Bey'in eşi Nuray Hanımın X hesabının "mavi tıklı" olması için de çok uğraştı.

Bu bilgileri polisin teknik ve fiziki takibinden öğrendik.

Karalar'ın başdanışmanı Mürüvvet Sızlı ecri misil yöntemiyle billboardları Mert'e yakın reklam firmalarına ihalesiz peşkeş çektiği iddia edilmişti.

Bunu kendi başına yapmadı tabii...

Bu yüzden "Mert'in belediyedeki adamı" ifadesini kullanıldı.

***

Mürüvvet Hanım belediye değilmiş diye öğrendik.

Belki iştiraklerinden birindedir bilmiyoruz.

Veya cezaevi sonrası belediye ile ilişkisi kesilmiştir.

Ama henüz yargılama bitmedi...

Eğer kadın belediyeden gönderilmişse...

Yandı gülüm keten helva...

Fezlekede daha ilginç detaylar var!

Mert Karalar'ın isteği doğrultusunda CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Mete Çelebi'nin hesabına 2022'de 2 milyon lira yatırılmış.

Mete kimin temsilcisi ya da kayyumudur?

Yoksa rüşvet verenle Mert arasında aracı mı?

Polis "çıkar amaçlı suç örgütü" demiş...

Yani dava, rüşvet almakla sınırlı tutulmuş.

Ama ortada hesabı verilemeyen 4 fabrika ve büyük servet var.

***

Zeydan Efendinin yüzsüzlüğüne Pişkinlikleri ile pervasızlıklarına da pes.

Adam rüşvetten tutuklandı...

6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Memuriyetten men cezası aldı...

Rüşvetçi Zeydan Karalar hala kendini başkan sanıyor.

Adana Belediyesi de rüşvetçiyi başkan olarak görüyor.

Onun için belediye logolu tanıtımlar yapıyor.

Rüşvetçi Zeydan Tufanbeyli'de miting bile yapıyor.

Belediye ve iştiraklerinin makam odaları da Zeydan'ın.

Ve kimin ihale alacağına kıyak ve talan talimatı da Zeydan'dan.

Bu pervasızlığı, bu pişkinliği, bu yüzsüzlüğü biri anlatsın.

Mahkeme kararıyla tescillenen rüşvetçi artık mide bulandırıyor.

Aziz İhsan Aktaş Suç örgütünden ceza alan, şirketlerine ihale yasağı getirilen Yusuf Yıldız da kendini kurtarmanın peşinde.

***

Not: CHP Milletvekili Gülcan Kış'ın ağabeyi, köşemizin müdavimi Hüseyin Kış'tan akla ziyan işler.

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