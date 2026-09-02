ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Yörük etkinliğinde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katılması ve "CHP'yi yüceltmek için mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklindeki sözleri Özgür Özel'i çok kızdırdı.
Ama Vahap Seçer'in tavrı net.
Kılıçdaroğlu'nun yanında oluşunu gizlemiyor.
"Ben buradayım" diyor.
Ona buna şirin görünmek için kıvırmıyor da!
Özgür Özel'in sitemleri biraz da buna.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'e "taciz etme" diyor.
Yani Özel'in güvendiği dağlara kar yağmaya başladı bile.
Başkan Seçer bu tercihi yüzünden niye hesap versin ki?
Özel CHP'nin üye verilerini bile götürmüş.
Kısacası ne yapmaya çalıştığı ortada.
Yemezler...
***CHP Türkiye'nin en köklü partisidir.
***Şimdi de gelelim rüşvet suçlusu Zeydan Karalar'a.
***İhaleleri tek tek inceledim;
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Tufanbeyli, Aladağ ve Pozantı ilçeleri ve köylerindeki kanalların tadilat ve onarımı işi ise 'DUDE Makine'ye.
İki ihalenin bedeli 30 milyon.
Bu firma kimindir kime yakındır bilemedim?
Ağustosta Büyükşehir'de ihale fırtınası yaşandı.
Adanalı her yıl gibi bu yıl da sinekten çok çekti.
Bu işlerin teknik alet edevatı ise Batman'lı 'ÖZ MAĞINLAR'a verildi, Rakam ise 40 milyon...
Zeydan Karalar araç kiralamayı çok sever.
Kiraladıkları paraya araçlar belediyenin olabilirdi.
6 aylığına çift kabinli iki pikap doğrudan teminle kiralanmış.
Ödenecek para ise bir milyon 19 bin lira...
'Sedat Gül'ün Altonkoza'sına 111 milyonluk iş verildi.
Biz yazıyoruz savcılar belge topluyor.
Hüseyin Kara gibi memurlar ise üç buçuk atıyor.
Savcıların ihale belgelerini belediyeden niye istediği ortada.
Hüseyin Kara ile firma sahipleri arasındaki HTS ve baz kayıtlarına da bakılacaktır elbet.
NOT:
Yarın Adana'daki 250 milyarlık imar rantını yazacağız.