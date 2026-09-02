ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Yörük etkinliğinde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katılması ve "CHP'yi yüceltmek için mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklindeki sözleri Özgür Özel'i çok kızdırdı.

Ama Vahap Seçer'in tavrı net.

Kılıçdaroğlu'nun yanında oluşunu gizlemiyor.

"Ben buradayım" diyor.

Ona buna şirin görünmek için kıvırmıyor da!

Özgür Özel'in sitemleri biraz da buna.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'e "taciz etme" diyor.

Yani Özel'in güvendiği dağlara kar yağmaya başladı bile.

Başkan Seçer bu tercihi yüzünden niye hesap versin ki?

Özel CHP'nin üye verilerini bile götürmüş.

Kısacası ne yapmaya çalıştığı ortada.

Yemezler...

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CHP Türkiye'nin en köklü partisidir.Bu yüzden mesele Kılıçdaroğlu ile Özel rekabeti değil.Mesele, CHP'nin geleceğinin şekillenmesidir.Özel'in kimlerle siyaset yaptığı ortada.Seçer'in tavrı bu yüzden çok önemli.Vahap Bey bir cümle ile fotoğrafı çekti.Bunda kötü bir şey yok ki.Özgür Efendi bu yüzden kulak çekmeye kalktı.Onu kolay lokma sandı...Ama boğazında kaldı...Başkan Seçer polemik istemiyor.Bunun zararlı olacağını görüyor.

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Şimdi de gelelim rüşvet suçlusu Zeydan Karalar 'a.Adam partilisi Seçer'in TBB Başkanlığını hazmedemedi.Uyanık birlik üzerinden TEMSA tarzı işler çevirecekti.Karalar artık belediye başkanı değil.Ama Oğlu Mert'in eli hala belediye içinde.İhale kılıflı soygunlara gaz veriyorlar.Çiçek-kefen, araç kiralama gibi işler icat ettiler.Sedat Gül'ü daha önce anlatmıştım.Savcılık tarafından fellik fellik inceleniyor.Ama yine aynı firmaya ve aynı isimlere iş veriyorlar.Zeydan da iş adamı maskeli talancılar da doymuyor.

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İhaleleri tek tek inceledim;Zeydan Efendi yeni firmalar peydahlamış.Ölüyü de diriyi de giydirmişler!Plastik masa-sandalye işi 'nın.Bu da Levent Kasar benzeri bir firma.Adresi Akkapı mahallesi...Personel kıyafeti, kefen, cenaze levazımatı falan.Firma on milyonlarca liralık fatura kesmiş belediyeye.60 milyonluk çiçek işi ise ''e verildi.Zeydan Karalar'ın memleketidir Hatay.Belediye araçlarının sigorta işi de Defneliye verildi.Üç-beş milyonluk sigorta değil ha.On milyonlarca liralık sigortaPark Bahçeler'in vazgeçilmezi de Hatay'daki25 Haziran'da 12 milyon,14 Ağustos ise 48, toplam 60 milyon liralık ağaç alınmış belediyeye.En çok da "almışlar.

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Tufanbeyli, Aladağ ve Pozantı ilçeleri ve köylerindeki kanalların tadilat ve onarımı işi ise 'DUDE Makine'ye.

İki ihalenin bedeli 30 milyon.

Bu firma kimindir kime yakındır bilemedim?

Ağustosta Büyükşehir'de ihale fırtınası yaşandı.

Adanalı her yıl gibi bu yıl da sinekten çok çekti.

Bu işlerin teknik alet edevatı ise Batman'lı 'ÖZ MAĞINLAR'a verildi, Rakam ise 40 milyon...

Zeydan Karalar araç kiralamayı çok sever.

Kiraladıkları paraya araçlar belediyenin olabilirdi.

6 aylığına çift kabinli iki pikap doğrudan teminle kiralanmış.

Ödenecek para ise bir milyon 19 bin lira...

'Sedat Gül'ün Altonkoza'sına 111 milyonluk iş verildi.

Biz yazıyoruz savcılar belge topluyor.

Hüseyin Kara gibi memurlar ise üç buçuk atıyor.

Savcıların ihale belgelerini belediyeden niye istediği ortada.

Hüseyin Kara ile firma sahipleri arasındaki HTS ve baz kayıtlarına da bakılacaktır elbet.



NOT:

Yarın Adana'daki 250 milyarlık imar rantını yazacağız.