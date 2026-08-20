ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yalanı peynir ekmek gibi yiyor adam.

"Adana gibi başkan" yalanıyla milleti kandırdı.

Akın Gürlek tepesine binene kadar "dürüst başkan" yalanıyla koca şehri aldattı.

Bakan Gürlek, Seyhan Belediye Başkanlığı sırasında çöp ihalesini alan Baki Nugay ve ortaklarından bugünün parasıyla 17 bin çeyrek altın aldığını belgeledi...

Bu yüzden kodese attı bu utanmazı!

İcralarla boğuşan adamın bugün o kadar fabrikası nasıl oldu?

Oturduğu villanın değeri de 200 milyon lira.

Hayırdır define mi buldun kardeşim...

İl başkanlığı döneminde oğlu Mert'e verecek yüz lirası yoktu.

Bira parasını bile arkadaşlarından isteyen gamsızın biridir.

Adana'yı "Adana merttir" yazılı afişlerle donattı.

Bak doğru söylediği tek şey buydu.

Ama o Adana'yı Mert Karalar'ın şehri haline getirdi.

Belediye, rüşvetçi Karalar ve oğlu Mert tarafından yönetiliyor.

Yandaşa, kandaşa milyarlık ihaleleri dağıtan da onlar.

Bal tutup parmak yalayan ikili, Demirspor'a sırtını döndü.

***

Adana Demirspor zor günlerden geçiyor.Futbolcusuna olan 500 bin euroluk borçtan dolayı kulübün alt kümeye düşme tehlikesi var.Demirsporlular kendini şehrin sahibi gören Zeydan Karalar'dan yardım istedi.Karalar dahavasında.Taraftar şehrin önemli markası olan Demirspor'a sahip çıkarken rüşvet sanığı Zeydan'ı hedefe koydu.Halkın takımı, kandırıkçı Zeydan'a karşı çıktı.Muhittin Böcek tutuklu.Yerine Büşra Özdemir seçildi.Büşra Hanım, Antalyaspor'a 52 milyon lira destek çıktı.Demirspor'un Zeydan'dan istediği paranın iki katı.Ankara Belediyesi, Ankaragücü ve Gençlerbirliği 'ne 100'er milyon lira maddi destek attı..Zeydan Efendi söz verdiği 2 milyonu bile vermedi.Ama araç tamiri kılıflı vurguna milyarlar verdi.Demirspor'a bakmadı bile.

***

Yandaş ve kandaşlara her ay milyonlarca liralık faturalarla belediye kasasını hortumlatıyor.

Firmaların aylık 5-10 fatura kestiği iddiası var.

Yandaşa belediyeyi soydur, Adana Demirspor'a sırt dön...

Asfalt yalanıyla da bir milyar öde.

Veli Ağbaba'nın köylüsü İlyas Tuncel'e milyarlar ver.

İbrahim Karaoğlu, Mert Karalar ve Türkan Eşli'nin kankası Tuncel'e köşenin köşesini döndür, Demirspor'a kuruş verme.

Yüzün hiç mi kızarmaz be adam.

Levent Kasar'a 3.5 saatlik bir iş için 14 milyon öde.

Altın Koza için de 85 milyon ver...

Yüzünde meşin mi var Zeydan Efendi?

Bunlar da sen ve oğullarının iş tuttuğu adamlar..

Yusuf Yıldız, Ahmet Kutluk, Vanlı Göker firması.

Yusuf Yıldız'ın YSF'si ve Regulus Peyzaj ile Ahmet Kutluk'un Atanaz'ına verdiğin işlerin değeri 5 milyar lira.

Aile boyu çevirdiğiniz adrese teslim ihale işlerinin belgelerini Demirspor taraftarı sokak sokak paylaşıyor.

Hesap soruyorlar, eğilip bükülmeden hem de.

Ankara, Antalya, Trabzon, Kayseri, Bursa belediyeleri gibi üzerine düşeni sen de yap artık.

Eski Gaziantep FK Başkanvekili Güney Dağdeviren'i bile zengin ettin.

Çağır ortaklarını...

Çağır yandaşlarını...

Çağır kandaşlarını...

Ver talimatını!

Demirspor'un 500 bin euroluk sorununu çöz...

Bu yükü taşıman zor yani...

***



KUYTULCULARA OPERASYON

Süleymancı Alihan Kuriş'e destek üstüne destek atan FETÖ'nün şubesi Furkancı Alparslan Kuytul ve eşi Semra da dün sabah gözaltına alındı.

Kuytulcular "suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama" iddialarıyla suçlanıyor.

Kuytulcular caiz olmadığı düşüncesiyle sandığa gidip oy kullanmıyor.