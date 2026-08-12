ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana'nın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Bir numaralı kent, beceriksizlerin ve rüşvetçilerin eline geçti.

Şehir acilen bu tiplerden kurtarılmalı.

Sözüm Zeydan Karalar ve ekibine.

Adamlar belediye kasasından sonra kamu arazilerini de peşkeş çekmeye başladı.

Orası milletin malı.

Adanalının arazisi.

Ama Zeydan Karalar'a sanki dedesinden miras kalmış...

Konuyu gazeteci Ali Pekmezci gündeme taşıdı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan, 11205 ada, 1 parselde yer alan 7 bin 283 metrekarelik yeşil alanın, 10 yıllığına CHP Yüreğir Belediye Meclis üyesi ve Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Karaaslan'ın yakını adına kiralandığı iddiası var.

Kiralandığı iddia edilen kişinin adı Kıvanç Yeldan.

Bunlar devekuşu misali başlarını kuma gömer.

Ama her yerleri açıkta durur.

Perde arkasında Yeni Partili bir milletvekili ile meclis üyesi kardeşinin de olduğu iddia ediliyor.

Üstelik zamanlaması da ilginç.

Yüreğir'de mahkemelik olan başkan vekilliği seçiminin hemen ardından yapılmış bu kiralama...

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İnsan ister istemez soruyor.Kira süresi 10 yıl.Peki kira bedeli ne kadar?Kira bedeli milletten saklanıyor.Burası göl manzaralı harika bir yer.Üstelik otel imarlı.Yani salıncak kurulacak bir yer değil.Değerli bir taşınmaz.Herkes aynı soruyu soruyor.AK Parti İl Başkanısüreci takip edecek.Kamu malı bu, şaka kaldırmaz.Hele göl manzaralıysa hiç kaldırmaz!Yiyin uşaklar yiyin...Tatlı yemenin acı çıkarması olur unutmayın ama...Acabaolmakla övünen rüşvetçi Zeydan Karalar burada partilisinin mi yoksa milletin mi menfaatini korudu?Neyse bakacağız.

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Zeydan Karalar'ın afiş meselesi de önemli.Karalar ailesi, Adana'yıdöndürdü.Ne kanun tanıyorlar ne de devlet...Kafalarına göre hareket ediyorlar.Bürokratlar da onlara uyuyor. Üsküdar Belediye Başkanıgörevden alınınca afişleri belediye binasından indirildi.Aynı şeyiçin de yaşandı.Çünkü kamu binaları kişisel siyasi propaganda alanı değil.Rüşvetçileri aklama yeri de olamaz!Peki Adana'da neden farklı bir tablo var?Zeydan Karalar hakkında yürütülen soruşturma, gözaltı, tutuklama, görevden uzaklaştırma ve sonrasını kamuoyu yakından takip ediyor.Adamın belediye binasını kaplayan afişleri hâlâ orada.Adam kamu binasını siyasetine vitrin yaptı.Bir yerde afişler hızla kaldırılıyor, başka bir yerde olduğu gibi bırakılıyorsa insanlar doğal olarak bunu sorgular.Üstelik Adana'nın birçok yerinde afişleri var.

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Belediyenin görevi, hakkında dava açılan siyasetçinin kişisel imajını kamu binası üzerinden düzeltmek değil.O bina Adanalılarındır.Üstelik Adana'da uzun süredir belediye yönetimiyle ilgili çeşitli iddialar kamuoyunda konuşuluyorsa.İhaleler ile belediye kaynaklarının kullanımına yönelik birçok iddia dillendiriliyorsa.Belediye yönetiminin yapması gereken, tartışmaları büyütecek görüntüler üretmek değildir.Bugün insanlar afişe değil, çifte standarda itiraz ediyor.Eğer Üsküdar'da bir uygulama yapıldıysa, Adana'da da aynı ilke uygulanmalıdır.Kamu binaları kişilerin değil, kurumların mekânıdır.Adana'nın ihtiyacı poster değil, hesap verebilirlik, şeffaflık ve eşit uygulamadır.En azından belediye binasındaki bu görüntüye son verin.Çünkü mesele afiş değil, devlet ciddiyetidir.