ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Sayıştay, belediyelerin...

Bütçe harcamalarını...

İhalelerini...

Doğrudan temin işlemlerini...

Belediye şirketleriyle ilişkilerini...

Taşınmaz satışları ile kiralamalarını...

Gelir tahsilatlarını...

Kamu kaynaklarının kullanımını denetler.

Peki Sayıştay, yolsuzluğu tespit edebilir mi?

Eder, etmez mi hiç...

Hatta denetimde kamu zararına yol açan işlemleri...

Mevzuata aykırı ödemeleri...

Rekabeti sınırlayan ihale uygulamalarını...

Yani adrese teslim ihaleleri...

Tahsil edilmeyen alacakları...

Ve usulsüz taşınmaz işlemlerini de...

Sayıştay'ın görevi ceza vermek değil.

O savcıların ve mahkemelerin işi.

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Gelelim gerçekleri yazmamam için hakkımda 100 bin liralık tazminat davası açan Bay Zeydan Efendi'ye...Adam ve oğlu Mert, cinliklerini yazmamam için dava üstüne dava açıyor.Gerçekleri yazmam bu beyleri çileden çıkarıyor.Zeydan'ın yönettiği belediyede hizmet yok, rüşvet var.Beceriksizlik zirvede, şehirde gidilecek yol bırakmadılar...Rezalet her geçen gün büyüyor.Şehir resmen sahipsiz...Belediyenin her yerinden pislik akıyor...Karalar resmen talan ve vurgun dönemi oluşturdu.Kamu kaynakları yandaşakandaşa peşkeş çekildi.Belediye şirketleri...Ulaşım A.Ş., Altın Koza, Beldetaş ve Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.Sayıştay, belediye ile bu şirketleri de denetlemiş!Sayıştay'ın Denetim Raporu internet sayfasında.Başta aşağı yolsuzlukla dolu tutanak orada.Sayıştay, İmar AŞ'nin 128 villa ve 128 konut ürettiğini ama ihalelerinde ve satışlarında uygunsuzluk olduğunu tespit etmiş.128 villa ve 128 konutun satışı özellikle 6 Şubat deprem sonrasına denk getirilmiş.Üstelik ihale sonrası ödeme koşulları da değiştirilmiş.Mütfettişler, Şambayadı'nda 49.775,73 m2 arazide yapılan 128 konut ihalesi ile ödeme şartlarını İhale Kanunu'na aykırı buldu.İmar AŞ, sanki belediyenin şirketi değil de Zeydan Efendi'nin çiftliği gibi yönetilmiş.Proje bütünlüğü bozularak konut işi ayrı ayrı ihale edilmiş.Denetçiler, suçları tek tek tespit etmiş.Bir tane bile düzgün işi yok Zeydan Efendi'nin.Bunları yazdığım için beni rahatsız ediyor Zeydan Aka.Etsin sorun yok...

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