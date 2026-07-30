ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Doymuyorlar...

Korkmuyorlar...

Devleti uyuyor sanıyorlar...

Ama devlet uyumaz, uyur gibi görünür.

Bir sabah kapıyı çalınca akıl başa geliyor.

Rüşvetten tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, devleti hiç takmıyor!

Ailece belediyeyi yönetmeye devam ediyorlar.

İhale kılıflı vurgun tezgâhlarının talimatını veriyorlar.

Türkan Eşli ve bürokratları talimatları yerine getiriyor.

Adanalı bozuk yolların yaşattığı çileye ve sivrisineklere isyan ederken, Zeydan ve adamları ağustosu "ihale bayramı" ilan etti.

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Kurnaz Zeydan, CHP'den istifa etmedi.Rüşvet davasından böyle yırtacağını sanıyor.Belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ediyeceğini düşündü.Ama arınma diyen Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapmaz.Cesur yürek Akın Gürlek de zaten ahlaksız teklifi kabul etmez.Zeydan ve taifesi için masal bitti yani.Bittin artık sen...Seninle birlikte ekibin de bitti...İstanbul 1. Ağır Ceza'da karar ağustosta çıkar.Savcı, Zeydan Efendi için zincirleme ceza istedi.Aziz İhsan Aktaş davasında da en çok cezayı o alır.Ama Zeydan Efendi hâlâ uslanmamış.Alışmış kudurmuştan beterdir derler ya...Bu adam da kamu kaynaklarını, eşe dosta, yandaşa hortumlatmak için canhıraş devam ediyor.Oğlu Mert de aynı ruh hâli içinde!

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24 Ağustos'ta 33. Altın Koza'nın ihalesi yapılacak.Geçen yılki Altın Koza ihalesini 67 milyon 415 bin liraya kanki Levent Kasar'ın firmasına verildi.Levent Kasar yine Zeydan'ın talimatıyla işi kaptı.33. Altın Koza'nın yeni ihalesi için 100 milyon lira lafı ediliyor.İş yine aynı adrese mi teslim edilecek göreceğiz.Ya da başka bir firma tezgâhıyla milletimı baktıracaklar göreceğiz.

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Rüşvet zanlısı Karalar, yeni bir hastane tezgâhı kuruyor.Daha önce sahra hastanesi ayağına belediyenin milyonları cebe indirildi.Birkaç yatak ile paravan ve tansiyon aletine milyonlar verildi.Bu tezgâhı devlet yemedi.Galiba uyanıklar yine böyle bir vurguna niyetli.Bunlar ne doyuyor ne de korkuyor arkadaş!Hasta karyolası alım ihalesi açmış Büyükşehir.İhale tarihi 6 Ağustos 2026.250 adet hasta karyolası, 250 adet havalı yatak, 250 adet yatak koruyucu ve 250 adet sünger yatak alımı ihalesi.Yine kasadan milyonlar çıkacak...Devletin gözü bu ihalede olmalı.Hayırdır Zeydan Efendi?Karyola ve yatakları kime vereceksin?Yani kasayı hangi yandaşa hortumlatacaksın?Bakalım bu tezgâhın altından kimler çıkacak?7 yıldır acaba kaç hastaya karyola ve havalı yatak verildi?

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Karalar'ın en sevdiği işlerden biri de araç kiralamaktır.Seviyor adam bu işleri.Arazözü, pikap ve traktörü bile kiralayarak belediyenin parasını peşkeş çekmeye bayılıyor Zeydan ve bürokratları...Şimdi de 222 araçlık yeni bir ihale tezgâhlanmış.Hem de iki yıllık kiralayacaklar.Büyükşehir değil ASKİ yapıyor ihaleyi.ASKİ'nin marifetlerine yine bakacağız...Eminim Sayın Başsavcı Kürşat Bey de bakacak...İhale 30 Temmuz 2026'da...Devlet bunlarademedikçe bunlar tam gaz gidiyor.Elbette işin finalinde devletin duvarına toslayacaklar!Uzak değil bir hayli yaklaştı şafak vakti kapı zillerinin çalması.Zil çalana kadar bunlar çalmaya ve çaldırmaya devam ediyor.