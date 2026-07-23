ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

"Babalacı" Oğuzhan Uğur'u MASAK patlattı.

MASAK bir tek rüşvetçi Zeydan Karalar'a patlatmadı.

Adamın icralık iken 4 fabrika sahibi olması, rüşvetten yargılanması neden MASAK'ın dikkatini çekmedi?

Bu arada Uğur Mumcu'nun tarihi sözünü hatırlatayım.

"Bu ülkede banka soyanlar kar maskesi ülkeyi soyanlar Atatürk maskesi kullandılar..." CHP milleti Atatürk maskesi ile soymaya davam ediyor.

Özgür Özel ise 'yalan ata ata' ve "Ata" diyerek gitti!

Pavyon köşelerinde genel başkan seçilen Özgür Efendinin elinde rakı kadehiyle mezar başında duruşuna bile "Atatürkçülük" dediler be!

Özgür Efendinin şaibeli arkadaşları Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat ile birlikte partiden ayrılmaları onları kurtarmaz.

Çünkü hırsızlık ve rüşvet gibi suçlar peşlerinden gitti.

Onlar birer "İzmir Türkiye'den ayrılarak AB'ye girmeli" diyen ruhsuz Ali Yiğit'tir.

Aynı zihniyet jetler ve otellerde yakalanan rezillerdir.

15 Temmuz'da bunlar iktidar olsaydı kimin esiriydik dersiniz?

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Bu tiplerin demokrasi anlayışı başkadır.Bunlar rakı masasını "sayarlar.Başörtüyü görünce kudururlar.Özgürlükleri anında yok sayarlar.derler...Ama bu aslındagibi demektir." konusunda bir numaradırlar.derler ama kapıda kıyafet kontrolü yaparlar.derler ama kendi görüşlerini şart koşarlar.Demokrasi derler. Çoğulculuk derler.Özgürlük derler. Parantez içinde ise;diye şart koşarlar.

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lafını Rize'den denize kaçan dananın Trabzon'dan çıkması ve o danayı Haluk Levent'in satın almasıyla duydum.İçimden de "dedim... Ahbap ikinci birdiye bile sordum?Trabzonlu asla'u sevmez dedim... Ama Ekrem bu katilin heykelini Beylikdüzü'ne dikti...Meğer herif müzmin bir Rum sevdalısıymış.Ajan olduğu iddia edilen Ece Güner'in Ekrem İmamoğlu'na tesadüfen danışman olmadığını anladım...Çünkü Ece Hanım sıradan biri değil!Ekrem'i Avrupa Parlamentosu'nda konuşturan oydu.Bozuk lisanıylaetmesi ve İstanbul'da kar yolları kapamışken İngiliz monşerle rakı- balık muhabbeti de onun eseriydi.Ece'nin babası Engin Güner'i AB Konseyinden tanıyanlar var...Adamın orada Türk gazetesi okuyarak gün geçirdiği söylenir.

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Ece Günerbir avukat.Ama o bir Fransız vatandaşı.Ekrem gibi onun da diplomasına dikkat edilmeli. 18 yaşında iken Adnan Kaşıkçı'nın özel asistanı oldu.Kadın Reis aleyhine kitap yazdı.Sonra Murdoch'un emanetçisi olarak babası ile birlikte Now TV'nin patronu görünüyor.Bir ara İyi Parti'den aday oldu.Sonra da Ekrem'i için istifa etti.İmamoğlu'nun New York Times ve karısı Dilek Hanımın da Economist'teki yazılarını yazan ve yayınlatan biridir.Ece Güner Haluk Levent'in para trafiğini yönettiği iddia edilen kilit isimdi.O yapıdaki en tehlikeli şahıstır.Erdoğan Toprak, Ece Güner, Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent'in FETÖ bağlantıları yakında ortaya çıkar...Bu dörtlünün ipleri FETÖ'nün elindedir...Ece Güner'in Truva atı olduğu iddiası var!Mehmetçiğin Libya'ya gönderilmesine karşı çıkan oydu.Hangi istihbarat örgütü adına çalıştığı ortaya çıkarılmalı. Yaptıkları muhaliflikten çok öte bir şeylerdir.