ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana'nın milyonları su ayağına cebe indirildi.

Adana susuz kalmaz!

Bu şehir, su değil güven kaybı yaşıyorsa felaket olur.

Adanalı, ASKİ'nin yıllardır tartışılan SCADA projesiyle ilgili iddiaları konuşuyor.

SCADA demek otomasyon demek...

Su giderinin otomatik hesaplanması demek...

SCADA akıllı sayaç okumalarını düzenliyor Dosyayı okurken "Bu kadar da olmaz" dedim.

2018 yılında Seyhan ve Yüreğir'deki su kayıplarını azaltmak amacıyla 32 milyonluk SCADA ihalesi yapıldı.

İhale, SPG isimli İstanbullu firmada kaldı.

Su Projeleri Geliştirme şirketinin patronu Mehmet Halim Anısoğlu'dur...

İlk ihale Başkan Hüseyin Sözlü zamanında yapıldı.

Ama ne olduysa Zeydan Karalar döneminde oldu.

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Zeydan Karalar önceleri projeyi durdurmaya kalktı.Bu ihaleyi alan firmaya bir mesaj mıydı bilmem...Zeydan Karalar, ASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Sinan Koraltan'ı atadı. Koraltan, FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaaslan'ın iş ortağıydı.Bilindiği gibi Karaaslan da CHP'li belediyelerdeki ihalelerle ilgili yargılandı.Fakat asıl mesele bu da değil.Zeydan Karalar'ın,dediği ve SCADA çalışmalarını durdurduğu iddiası var.Madem bu proje gereksizdi...Neden daha sonra yeniden başlatıldı?İlk karar mı yanlıştı?İkinci karar mı?Yoksa hesap başka mıydı?

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İddialar bunlarla da sınırlı değil.Şartnamede yer alan ekipmanların projede kullanılmadığı, onların yerine düşük maliyetli olanların tercih edildiği, itiraz eden teknik personelin ise baskı gördüğü iddiası var...Bu yüzden mi kimi mühendisler hakedişlere imza atmadı.Mühendislerin saha kontrolleri bu yüzden mi engellendi?Bu iddialardan biri bile doğruysa mesele adliyelik demektir.32 milyon lirayla başlayan iş, fiyat farkları ve hakedişlerle birlikte 300 milyon lirayı aşmış.On katına yakın bir rakam...300 milyon lira harcandıysa...Adana ne kazandı?Su kayıp-kaçak oranı ne kadar düştü?Yılda kaç metreküp su kurtarıldı?Belediyenin kasasına ne girdi?Kamu yatırımları, kesilen faturalarla değil faydasıyla ölçülür.

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Şartnameye uygun yapılmayan imalatların kabulü için teknik personele baskı yapıldığı iddia ediliyor.Komisyon başkanlığına ise yüklenici firmayla yakınlığı bulunan birinin getirildiği öne sürülüyor.Bunlar ağır iddialardır.Ağır iddiaların cevabı belgelerle verilir.Hakedişler açıklanır.Teknik raporlar yayımlanır.Kabul tutanakları paylaşılır.Performans verileri ortaya konur.O zaman herkes gerçeği görür.Dahası var.

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Aynı firmaya bu kez Adana'nın dört merkez ilçesini kapsayan 500 milyonluk yeni bir ihale için hazırlık yapıldığı şeklinde.İlk işle ilgili sorular cevap beklerken...Yarım milyarlık ihalenin gündeme gelmesi soru işaretleriyle dolu.Çünkü para, belediye başkanının cebinden çıkmıyor.Bu para milletin parası.Milletin vergisi.Milletin alın teri.ASKİ yönetimi, ortaya atılan iddialara belgeleriyle cevap vermelidir.Bugün Adana'nın beklediği şey polemik değil...Şeffaflıktır.Ve cevap bekleyen tek soru hâlâ masadadır:Adana'nın suyunda gerçekten kaçak mı vardı?Yoksa asıl kaçak, milyonların hesabında mı gizliydi?