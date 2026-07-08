ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana yine imarı konuşuyor.

Ne sıcaktan bunalan vatandaşı...

Ne kilitlenen trafiği...

Ne altyapıyı...

Ne de deprem gerçeğini...

İnsan yiyen sivrisinekler ile Türkmenbaşı Bulvarı ve çevresini kapsayan imar değişikliği dillerde.

6 Şubat depremlerinin üzerinden çok zaman geçmedi.

Deprem öncesi de sonrası da Reis ne söyledi?

"Daha güvenli şehirler kurulmalı."

"Yatay mimari esas alınmalı."

"Deprem gerçeğini kimse unutmamalı." Aradan zaman geçti.

Zeydan Efendi, Reis'in hangi sözünü dikkate aldı?

Karalar, 440 hektarlık dev bir alanın imar planını değiştirdi.

Sıradan bir değişiklik değil bu.

İddiaya göre yoğunluğu 1.2'den 2 ve bazı bölgelerde 2.4'e çıkaran bir değişiklik.

Şehirciliği bilenler bunun ne anlama geldiğini de iyi bilir.

Kâğıt üzerindeki küçük bir rakam değişikliği...

Binlerce metrekare fazladan inşaat hakkı demektir.

Bir dönüme dün 1200 metrekare inşaat yapıyordunuz.

Yeni planda bu rakam iki bin metrekarenin üstüne çıkarıldı. Yani rant büyük, hâliyle mangır da büyük...

Peki TMMOB'a bağlı odalar ile STK'lar neden sessiz? Yoksa imar değişikliği onların da işine mi geliyor. Tartışmanın düğümlendiği nokta tam da burası.

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Bu değişiklik kamu yararına değil rant için yapıldı!Ekonomik değeri çok yüksek bir bölgede bazı mülk sahiplerine önemli avantaj sağlayacak bir değişiklik bu!Türkmenbaşı Bulvarı...Gürselpaşa...Pınar...Fatih Mahallesi...Adana'nın en değerli gelişim bölgelerinden biri.Emlak ilanlarına bakan herkes buralardaki arsa ve konut değerlerini görebiliyor.Tam da bu nedenle vatandaş şu soruyu soruyor:Çünkü Adana'nın başka gerçekleri de var.Sümer, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Şakirpaşa ve Yeşilevler ile.Hürriyet Mahallesi önemli altyapı sıkıntısı yaşıyor.Buralar dönüşüm bekliyor...Sağlıklı yaşam alanına ihtiyaç duyan mahallelerdir bunlar.Hâl böyleyken kamuoyunda şu değerlendirme yapılıyor:İmar planı sadece bina yapmak değildir.İmar...Yol demektir. Okul demektir. Sağlık tesisi demektir. Yeşil alan demektir. Spor alanı demektir. Kanalizasyon demektir. Yağmur suyu hattı demektir. Ulaşım demektir.Peki yapı yoğunluğu artarken bütün bu sosyal donatılar aynı ölçüde büyüyor mu?Çünkü yalnızca beton yükselirse şehir büyümüş olmaz.Sorunlar da büyür. Trafik büyür. Otopark sorunu büyür. Su ihtiyacı büyür. Elektrik yükü büyür. Kanalizasyon yükü büyür.Deprem anındaki riskler daha karmaşık hâle gelir.

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Türkmenbaşı'nı ranta açanlar 2019'dan beri Real Bölgesi ile ilgili mahkeme kararını uygulamadı.Öncelikleri Gürselpaşa, Fatih ve Pınar mahallelerindeki rant oldu. Meclis üyeleri buraların rantını yemeden Real'in imarıyla uğraşmamaya kararlı.Oysa mahkeme kararlarını 30 gün içinde uygulanma zorunluluğu var.Karalar istese Türkmenbaşı gibi Real'i de hallederdi.Zeydan Karalar, rantçı olduğu kadar da vicdansız biri.İşsiz bıraktığı kadına dediklerine bakın...17 yıldır ASKİ çalışanı olan Vildan isimli mağdur kadın, Karalar'a yakın despot bir kadın yüzünden işinden oldu.Çocuğu üniversitede evi de kirada olan kadın, Zeydan Karalar'a telefonla ulaşmayı başardı.Kadın yüzünden perişan olduğunu ağlayarak ona anlattı.Zeydan Karalar ise,diyerek hem acımasızlığını hem de belediyede ona sormadan iş yapılmadığını belirtmiş oldu.