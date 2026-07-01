ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Sivrisinekler Adana'nın kâbusu oldu.

Eskiden yaz akşamlarının bir tadı vardı.

Damlar kurulur, çaylar demlenir, karpuzlar kesilir, mahalle sohbetleri sabaha kadar sürerdi.

Ya şimdi?..

Akşam ezanı okununca herkes eve kaçıyor.

Sebep belli...

Sivrisinekler!

Öyle bildiğiniz sivrisinek değil bunlar.

Bunların resmen hava kuvvetleri var.

Mahalle üzerinde F-16'lar gibi alçak uçuş yapıyorlar.

Kulak dibinde bir "vızzzz" sesi...

Tam uykuya dalmışsın, birden operasyon başlıyor.

Önce keşif timi geliyor.

Ardından ana filo saldırıya geçiyor.

Sabaha kadar insana uyku uyutmuyorlar.

***

Kimi Adanalı odada üç vantilatör çalıştırıyor.Kimisi sinek kovucu, sprey, tütsü ne bulursa yakıyor.Bazıları da yatarken kendini mumya gibi çarşafa sarıyor.Yine de sivrisinekten kurtuluş yok!Öyle profesyoneller ki açıkta kalan kulak memesini bulup insanın kanını emiyorlar.Adanalı,demeye başladı.Bir başka vatandaş ise,diyor.İş öyle bir noktaya geldi ki insanlar her şeyi bıraktı hayatta kalma mücadelesi veriyor.Görevden alınan CHP'li Zeydan Karalar'ın illegal şekilde yönettiği belediye, bu yıl da Adana'yı sivrisineklere teslim etti.Adanalıyı zaten sıcaklar kavuruyor.En kötüsü de vampir sivrisineklerle mücadele.Öyle bilindik sivrisinek değil bunlar!Yoklama alacak kıvama gelmişler.Bir?" diye sormadıkları kalmış.

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Sivrisinek işinde aşk ve rüşvet iddiaları gırla gidiyor.Sivrisinekler bebekleri yemiş, onların umurunda mı?Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı iddia edilen milyonlarca euroluk rüşvetler de dillerde.Özgür'ün belgeli iddialara nedendediği belli oldu.Şaka değil duyduklarımız.Yer, adres ve tanıklar var.Siyasetçinin sermayesi güvendir.Güven sarsılırsa şüphe büyür.Şüphe büyürse siyasete olan inanç yara alır.Demokrasi sadece sandık değil hesap da vermektir.İddiaya göre Özgür Özel, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan Sikorsky helikopter ile Mercedes Maybach istemiş.Muhittin Böcek de 2024 yerel seçimler öncesi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba'ya milyonlarca euro vermiş.

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Garibim Adanalı da işi gücü bırakmış sivrisineklerle savaşıyor.Belediye memurları ise hem aşk hem rüşvet peşinde.Ankara Kuşu isimli hesapta yayınlanan o video tartışmaların odağında. İddialar ağır ve mesele çok ciddi.Videodaki adamdedi.İddialara konu olan memurlar, sivrisinek ve haşereleri ilaçla ortadan kaldırması gereken isimler.Ama onlar sivrisinekle değil, aşk ve rüşvetle meşgul.Aytekin Şahin ile ilgili çok önemli iddialar var.Adrese teslim teknik şartnameleri o hazırlıyor.Teknik kriterleri belirleyen Duygu Hanım ile Aytekin Şahin'in özel formülleri istedikleri kişiye ihalenin gitmesini sağlıyor.İhaleyi alan firma ise ilaç mı sıkıyor yoksa su mu belli değil.Çünkü kontrol eden bir yetkili yok...Özel formüllü şartname demek, araba ve kilo kilo altın demek.Aytekin Şahin'in ilk çapkınlığı da değil bu.Sevgilisi olduğu iddia edilen yakını bir kadına rüşvet olarak aldığı iddia edilen Passat'ı vermiş.Arabanın yanında 10 kilo da altın iddiası var.Aytekin ile Duygu Hanım'ın yaptıklarını bir başka yazıya bıraktım.