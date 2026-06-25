ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Sosyal medyada bir video yayınlandı.

Öyle böyle değil ama...

Videoyu kısa sürede yüz binler izlemiş.

Paylaşan "Ankara Kuşu" adlı hesap.

Video Adana'nın neden sivrisinek cennetine döndüğünü anlatıyor, öte yandan da CHP'nin halk sağlığını kimlere emanet ettiğini gözler önüne seriyor.

Başrolde Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Duygu Hanım ile Çevre Denetim Müdürü Aytekin Şahin var.

Film onların arabadan inmesiyle başlıyor.

Kırmızı kamyonetin önünü kesen bir araç çıkıyor ortaya.

Vallahi videoyu görünce aklıma hemen şu geldi:

Adana'da sivrisinekler boşuna çoğalmamış.

Belediyede aksiyon macera her şey var ama bir tek hizmet yok.

Duygu Hanım'ın eşi de videoyu çekmiş.

Düşük bütçeli ama yüksek tansiyonlu bir belediye dizisi bu.

Duygu Hanım adına yapılan açıklamada aşk iddiaları reddedilmiş...

Boşanmak üzere olduğu kocasına atıfta bulunulmuş.

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Kocanın iddiası, eşinin şube müdürüyle yasak aşk yaşadığı.Herif bunu ispat için kamerasıyla pusuya yatmış.Aracın önünü kesmiş.Başrol oyuncuları araçtan inmiş.İki bürokrat öyle bir performans sergiliyor ki...Sanki kameraya yakalanan onlar değil..İzlerken rahatsız oldum.Onlarda ise utanmadan eser göremedim.Yüz binlerce kez izlenen videodan utanması gerekenler var Biri Zeydan Karalar Diğeri Türkan Eşli.Ama listenin başında ise Özgür Özel var.Bu skandalın CHP'de yaşanan diğerlerinden hiç farkı yok.Havlulu Özkan olayının açık hava versiyonu gibi.Tanju Özcan'ındersleri gibi.

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Adana'da bebekler sivrisinekten uyuyamıyor.Vatandaş yazları hem sıcaktan hem de sivriden çekiyor.Sorunu çözmesi gerekenler ise başka işlerle meşgul.Adana'yı sivrisineklerin niye istila ettiği ise belli.Belediye bürokratlarının gündemi bambaşka.Duygu Hanımdiyor.Doğrudur...Adanalı da soruyor:Şube müdürü atarlanıyor.Aldatıldığını iddia eden kocanın üstüne yürüyor.Talihsiz koca ise rezilliğin belgeselini çekmekle meşgul.

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Yazıklar olsun size!Ve sizi bu makamlara getirenlere...Duygu Argunşah'ın ve Aytekin Şahin'in çalıştığı bölüm mercek altına alınmalı.Burası her yıl milyonlarca liralık ilaç ihalesi yapılan bir daire.Sinekle ve haşereyle mücadele için alınan milyonluk ilaçlar...Acaba bu muhteşem ikili başka neler yapmış?Bu sorunun cevabını devlet araştırmalı.Müfettişler dosyaları açmalı.Sayıştay devreye girmeli.Kaç milyonluk ihale yapıldı?Şartnameler kimlere yaradı?Hep aynı adreslere mi gitti?Bunlar ortaya çıkarılmalı.

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Her yaz vatandaş sivrisinekle niye boğuşuyor?Bu iki yöneticinin giyim kuşamı da dillerde.Bir devlet memuru 70 bin liralık ayakkabı alabilir mi?Aytekin'in kıyafetlere yüz binlerce lira harcadığı iddiası var.Duygu Argunşah da ondan geri kalmamış.Adetaolmuşlar!Çizgi romanlardaki muhteşem ikililer şehri kurtarır.Bunlar Adanalıyı sivrisineklere yedirip durmuş.Duygu Hanım açıklamasında boşanma aşamasındaki eşi tarafından sistematik biçimde rahatsız edildiğini, çeşitli şekillerde baskıya maruz bırakıldığını iddia etti.Koca ise yasak aşktan söz ediyor...İş mahkemeye düşmüş...Zeydan Efendi ise bu rezil iddialar karşısında ne yapacak?Yine üç maymunu mu oynayacak?Göreceğiz...