ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Eski bakanlardan Yaşar Topçu, siyaseti dizayn etmek için "Türkiye İçin Varım" oluşumuyla sahneye çıktı.

Arkadaşları arasında İmamoğlu ile hareket edenler var...

Eko'nun hırsızlığının normal görülmesi anlaşılır gibi değil.

Özgür Özel ve Ekrem Efendi düne kadar burun kıvırdıkları milliyetçi kesime şimdi "oy ambarı" gözüyle bakıyor.

İddiaya göre Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Haşim Kılıç, Özgür Özel lehine karar verilmesi için Yargıtay'da nöbete yatmış.

Hepsinin amacı aynı.

Hasım belledikleri Erdoğan'dan rövanş almak...

Ve bir yeni "Zelenski" yaratmak!

Benzetme ilginç...

Çünkü burası Türkiye, Ukrayna değil...

Türk seçmeni sosyal medyaya bakıp devlet teslim etmez!

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CHP'deki FETÖ'cüler hem Reis'e hem de Kılıçdaroğlu'na öfkeli.Erdoğan'a kızma sebepleri belli.Çünkü Türkiye'yi işgalden kurtardı.Ağzından Allah kelamı da eksik olmuyor.Küresel senaryoların tümünü yırtıp attı.Kılıçdaroğlu'na duyulan öfkenin sebebi ise Özgür Özel ile Ekrem'in CHP'yi işgaline karşı çıkması.Nevşin Mengü, Özgür Efendi'yeYılmaz Özdil isediyor...Ama CHP'de dolaşan en popüler lakabı iseSiyasette lakaplar anketlerden daha acımasızdır.

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Özgür Özel'in yeni partiyi Özal modeliyle kuracağı belirtiliyor...Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.Anavatan Partisi modelinde bir parti isteyen oydu.Özal, dört eğilimin temsilcileriyle yola çıktı.Özal merkez sağı, Mehmet Keçeciler milli görüşü, Mustafa Taşar milliyetçileri, Mükerrem Taşçıoğlu liberalleri, Işın Çelebi de solu temsil ediyordu.Özgür ve Eko'nun yanı FETÖ'cülerle dolu.Rüşvetçiliğinden başka bir numaraları da yok!Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve İdris Naim Şahin gibi tanıdık isimler de onlarla birlikte.Yani sahnedeki oyuncular aynı...Değişen sadece dekor.Sokak siyasetiyle Özal olunmaz!Özal vizyon satar, umut satardı.Bunlar ne satıyor görüyorsunuz.

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99 yaşındaki Ali Naili Erdem ile 85 yaşındaki Yaşar Topçu'nunhareketi de ince bir tezgâh.Palavra anketlere aldanmayın, kukla Özgür'ün kuracağı parti tutmaz!Seçmen ambalaja değil içeriğine bakar.Millet Özgür'ün de Ekrem'in de ne olduğunu gördü.FETÖ'cülerin destek mesajları da ortada.Milli ve maneviyatçı geniş bir kitle ise Reis ile birlikte.Ekonomik sıkıntı var mı?Var.Sıkıntı sadece Türkiye'de yok.Türkiye'nin ayakta kalması, Erdoğan ve Devlet Bey'in oluşturduğu siyasi dengeyle mümkün oldu.

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Kurultayla ilgili milyarlık paralar havada uçuştu.Kıbrıs bağlantılı 143 şirket üzerinden Özgür Özel idaresindeki CHP'ye para aktığı iddiaları var.Parayı sadece FETÖ yapıları yollamadı.Astronomik seçim bütçelerinin kaynağı Kıbrıs.ABD, İsrail, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler de finansman desteği verdi.MOSSAD, BND, CIA ve MI6 gibi istihbarat örgütleri de Özel-Ekrem ikilisinin yanında.Amaç Türkiye'de yeniden bir vesayet düzeni kurmaktır.Bunun için yalan anketler, algılar havada uçuşuyor.Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan FETÖ'cü Cevheri Güven çakalının yazdığı senaryoyu, Said Sefa itinin köpürttüğü, CHP'nin de dillendirdiğipalavrası AYM'de son buldu.Dillendirenler adam değil ki özür dilesinler...ın başarılı Maliye yönetiminin ülkemize neler kazandırdığını söylesinler...