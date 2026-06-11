ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ticarette ortaklıklar bozulur...

Siyasette de dostluklar biter...

Akrabalar arasında miras yüzünden kavgalar çıkar.

Ama bir ortaklık var ki kolay kolay bozulmaz ve dağılmaz!

O da "suç ortaklığıdır!" Mahmut Göğebakan ile Zeydan Karalar'ın bağı böyle midir?

Rüşvetten ağır cezalık olan bürokrat neden görevde tutulur?

Karalar ile Göğebakan arasında ne gibi bir bağ var?

Göğebakan, Adana 8. Ağır Ceza'da rüşvetten yargılanıyor.

Ama adam hâlâ görevde ve ihale verip duruyor.

Savcı, Göğebakan ve Sevim Akçay için "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 19 yıl hapis istedi.

İddiaya göre Göğebakan, Zeydan, oğlu Mert ve Levent Kasar'ın taleplerini yerine getirdiği ve dost firmaları kolladığı için hâlâ görevde.

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Belediyelerin düzenlediği festival ve konserler kültür faaliyeti değil birer "altın yumurtlayan tavuktur".

Çünkü perde arkasında milyonlar dönüyor!

İddianameye göre ihaleyi alan Sevim Akçay, lüks aracını Mahmut Göğebakan'ın eski eşi A.Ö.O.'ya devretti.

Sevim Hanım parasız pulsuz böyle bir işi niye yaptı?

Hem de ihaleden üç gün sonra...

Savcıya göre lüks araç rüşvet olarak verildi.

Bilirkişi 2021'deki festivalin kamuya 1 milyon 565 bin 355 lira, 2023'tekinin ise 4 milyon 795 bin 500 lira zarar verdiğini söyledi.

Başka firmaların teklifleri dikkate alınmadı; neden?

Bu durum bile ihaleye fesat karıştırıldığının işareti.

Organize işlerin vazgeçilmezleri, tabelacı Metin'in çocuklarıydı.

Onlar sahneden uzaklaştırıldı, yerlerine yeni oyuncular alındı.

İddianame ortada...

Kamu zararları da...

Ama adam hâlâ görevde...

Mahmut Bey'in kerameti nedir?

Bu adam sürekli yeni yıldızlar keşfediyor.

Üstelik milyonluk ihaleler tek teklifle yapılmış.

8. Uluslararası Lezzet Festivali davalık, 2 Ekim 2024'te yapılan 23 milyonluk Lezzet Festivali işi de...

İş, Göğebakan'ın yakını Güney'in şirketine verildi.

Portakal Çiçeği Karnavalı için de aynı şirket devrede.

Bürokrat Mahmut Bey suç ortağı olduğu için mi görevden alınamadı. Adam bu yüzden mi belediyede at koşturuyor.

Şimdi de 32. Altın Koza Film Festivali ihalesi işini Güney Dağdeviren'e vermek için mi çırpınıyor.

Rüşvet sanığı Zeydan Karalar'ın belediye kasasından besledikleri, Kılıçdaroğlu'na küfredip duruyor.

Biri Ertan Karaoğlu'nun oğlu Barış.

Bu tayfanın CHP'den atılma vakti geldi de geçti bile.

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BU BİR İHBARDIR

Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından Yüreğir'i 40 haramiler bastı.

Tabii bunlar Zeydan'ın haramileri.

Yüreğir'in kuruş borcu yoktu, kasada para da vardı.

Bu Zeydan ve haramilerinin iştahını kabarttı.

Ali'den sonra kukla bir vekil seçildi, ipi rüşvet sanığı Zeydan'ın elinde olan. Yüreğir Belediyesi'ne ait 20'den fazla aracın resmi plakaları neden sivil yapıldı?

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a ihbarımdır...

Resmi plakalar siyah olur...

Ama yeni yönetim, beyaz yedek plaka bastırmış neden?

01 ADS 38, 01 ADD 41, 01 ADH 054, 01 ADR 962, 01 ADU 086, 01 AFG 24, 01 AHN 267, 01 B 1387, 01 BJ 514, 01 NT 254, 01 R 9935, 01 SJ

480 ve 01 SJ 468...

Belki rahat rahat gezmek için, belki başka bir şey için...

Adana'nın başarılı Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Bey; ekipleriniz Yüreğir Belediyesi'ndeki sahtekârlığı mutlaka ortaya çıkaracaktır.