ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ne hâle getirdiniz Adana'yı arkadaş? İnsan yağmur yağınca şemsiye mi alsın, sandal mı kiralasın belli değil!

ASKİ'de taş devri mi yaşanıyor yoksa "taş üzerinden kurulan yeni ekonomi modeli" mi uygulanıyor, çözmek zor...

Çünkü iddialara göre sistem şöyle işliyormuş:

Müteahhit bir ihale mi aldı?

Önüne görünmez bir tabela çıkıyor:

"Parke taşı bu şehirde sadece İlyas Tuncel'den alınır!" Mecburi istikamet; çünkü adam Veli Ağbaba'nın köylüsü!

Adana'da ASKİ ihalelerinde tercih hakkı yok!

Resmen:

"Taşı bizden alırsın... Yoksa paranı rüyanda görürsün" düzeni bu...

Bunu bilen Tuncel de fiyatları şişirdikçe şişiriyor.

Rekabet yok, mecburiyet var!

Sistem "Zorunlu parke sistemi" çünkü!

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ASKİ 700 bin metrekare parke, 105 kilometre bordür taşı Adana'ya döşetmiş güya.Az buz bir rakam değil bu!Bu rakamla değil Adana, Ortadoğu'yu döşersin!İşin daha trajikomik tarafı ne biliyor musunuz?Müteahhidin biri ASKİ'den bir iş alıyor...Hemen başka bir fabrikayla taş anlaşması yapıyor...Hop!Niye?Çünkü Zeydan Karalar'ın kitabında öyle yazıyor.Taşın bile siyasi görüşü var!Adam mecburen anlaşmayı iptal ediyor...Sanki parke taşı değil, CHP rozeti dağıtılıyor!Ama mesele sadece taş meselesi de değil...

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Çünkü asıl facia yağmurla ortaya çıkıyor.Adana yağmurla birlikte Venedik'e dönüyor.Tek eksiği gondol!Vatandaşlar arabalarıyla rafting yapıyor!Eski ASKİ Genel Müdür Yardımcısının paylaştığı resmi faaliyet raporları ise tam ibretlik...Adam konuşmamış...Resmen rakamlarla tokat atmış.Hüseyin Sözlü döneminde yılda 1 milyon metreyi aşan kanal temizliği yapılırken, 2023 yılında rakam 26 bin metreye düşmüş.Yani eski yönetim maraton koşarken, şimdiki ekip apartman girişindeki iki basamakta nefes nefese kalmış!Şehrin merkezindeki Atatürk Caddesi b.k kokuyor.Izgara temizliği 77 binlerden 2 binlere düşmüş.İnsan ister istemez soruyor:ASKİ temizlik yaptı mı, yoksa ızgaraları nazar değmesin diye depoya mı kaldırdı?Üstelik araç var...Personel var...Bütçe var...E sonuç?Yağmur yağıyor...Cadde göl oluyor...Rögardan lağım fışkırıyor...Şu mazerete bakın:Kusura bakmayın da...Karadeniz'de her gün yağmur yağıyor!Oralar neden Venedik'e dönmüyor?Bir başka tartışma da dere yatağı meselesi...Müteahhit CHP'li Turgay Canver dere yatağına bir apartman dikiyor hem de ASKİ'nin olumsuz görüşüne rağmen!Zeydan sayesinde onay alıyor.Herif yağmur suyu taşıyacak dev boruların geçişine izin vermiyor.Yani Adana'damodeli uygulanıyor!Her yağmurda suç buluta atılıyor!Vatandaş haklı olarak soruyor:Bu şehir ahbap çavuş ilişkisiyle mi yönetiliyor?Adanalı zaten her yağmurda yüzme öğreniyor!Millet işe giderken kulaç atıyor kulaç!

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Bu şehrin ihtiyacı:Şov değil...Altyapı!Nutuk değil...Çalışan kanalizasyon!Çünkü vatandaş artık afiş değil, rögar kapağının taşmamasını istiyor.ASKİ Mali İşler ve Abone Dairesi'nin başında Ümit Aygül var... Kulislerde adınadiyen çok.Kıyma makinesi gibi çalışan yönetimin son örneği 16 yıldır abone işlerinde çalışan Vildan Hıdıroğlu ile Nilay Kaygusuz'un tazminatsız şekilde işten çıkarılması..Kaygusuz içindiyen çok tamam da... Vildan Hıdıroğlu'nun suçu ne?Kadının üniversitede okuyan çocuğu var...Sizde zerre vicdan yok mu be!