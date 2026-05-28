ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yüreğir'in eski Belediye Başkanı Ali Demirçalı CHP Adana teşkilatına öyle bir taş attı ki, kurbağalar hâlâ susmuyor!

Demirçalı'nın anlattıklarını işitince ben de ister istemez burası siyasi parti mi, yoksa "Karalar Holding CHP A.Ş." mi?

İddiaya göre Adana'da düğmelere basan tek kişi var:

Zeydan Karalar...

Yanında da "emredersiniz başkanım" nöbetinde gezen il başkanı Anıl Tamburoğlu.

İddiaya göre Seyhan'da meclisi o belirledi...

Yüreğir'de o yazdı meclis üyelerini , Sarıçam'ı da o çizdi.

Örgüt mü?

Dekor.

Sandık mı?

Aksesuar.

Parti iradesi mi?

Tek kişinin ceketin iç cebinde!

İşte bu duruma Ali Demirçalı'yı isyan ettirdi vededi.Ortaya çıkan tablo bu ile siyasi yapılamaz!dedi. Listeye bakıyorsunuz...Zeydan il ve ilçe belediyelerinin meclis üyelerini belirlemiş.Belediye bordrosuyla meclis üyesi kataloğu birbirine karışmış!Bir tarafta belediye çalışanı...Öbür tarafta meclis üyesi...Bir elde maaş bordrosu...Diğer elde siyasi yetki!Sadece meclis üyeleri değil muhtarları bile bankamatikçi yaptı. Adana'da CHP binasına girenin sırtına otomatikman iki kart mı yapıştırılıyor acaba?Biri personel kartı, diğeri meclis üyesi kimliği!Mahalle muhtarları da personel yapıldı...Anlayın işin sırrını...

Bakın şu tabloya:Ersan Mercimek;Büyükşehir çalışanı, aynı zamanda meclis üyesi.Mert Lük...Belediye çalışanı, mecliste.Ozan Kaya...Maaş belediyeden, koltuk meclisten.Güray Şengül...Aynı düzenin bir başka şubesi.Zeycan Yılmaz:BELDETAŞ çalışanı ama aynı zamanda mecliste.Şule Güvenmez;Ekmek büfesinde görevli, yanında meclis üyeliği bonus!Liste uzayıp gidiyor...İnsan okuyunca belediye iştirakleriyle CHP örgüt şemasını ayırt edemiyor!Yetmiyor...İddialara göre CHP Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ belediye şirketinde çalışıyor.İl yöneticileri, danışmanlar, ekipler...Herkes aynı düzenin içinde gösteriliyor.Bu nasılarkadaş?Buna örgüt değil...derler!

İddialara göre Zeydan Karalar sadece belediyeyi yönetmek istemedi.Partiyi de kontrol etmek istedi...Hatta meclislerini de...İlçeleri de...Aday listelerini de...Bir koltuğa oturmuş ama yetmemiş...Sanki belediye başkanlığı değil, CHP Adana Şube Franchise Müdürlüğünü yönetiyor!Ali Demirçalı'nın öfkesi de burada büyüyor.Çünkü kendi iddiasına göre Yüreğir Belediyesi toparlandı...Borç azaldı...Kasada para kaldı...Ve tam da o anda...Akbabalar inişe geçti!Cafer Boyraz'ın aday yapılması...Ahmet Korkmaz'ın Yüreğir'e gönderilmesi...Büyükşehir'den bazı bürokratların belediyeye yönlendirilmesi...Ve iddialar çok ağır.Eğer doğruysa mesele" olmaktan çıkar.Bu, belediye gücünün nasıl dağıtıldığı...Siyasetin nasıl dizayn edildiği...Kadroların nasıl paylaşıldığı meselesine dönüşür.Şimdi Adana'da herkes aynı soruyu soruyor:Kemal Kılıçdaroğlu bu tabloya sessiz mi kalacak?Savcılar bu iddiaların peşine düşmeyecek mi?Çünkü ortada artık sıradan bir kavga yok.Adana'yı parselleyen bir düzen iddiası var!