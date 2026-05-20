ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adam hâlâ koltuğun derdine düşmüş...

Adana kendisinden hizmet bekliyormuş!

Masal, geç bunlara bir kalem...

Mesele fabrika sayısını artırmak!

Belediye sayesinde 4 fabrika yetmedi adama!

Bu yüzden Zeydan Efendi göreve iade için yırtınıp duruyor...

Savcı mütalaasını açıkladı oysa...

Rüşvet davası 15 Haziran'da karara çıkacak...

Ama "Koltuk koltuk" diye inleyen Zeydan'ı sıkıntı bastı.

İşin ucunda koltuk-makam derken koğuşa geri dönmek de var!

Bu yüzden hastanelik olduğu iddia edildi.

İstanbul'da bir etkinliğe katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na emrivaki yapılmış, o da "Hatırın kalmasın" diyerek ziyaret etmiş.

Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bari.

Savcı, Zeydan'a TCK 43 ve 53'ten ceza istedi.

Olay "zincirleme suç" kapsamına sokuldu.

Herif aynı kişiyle aynı suçu birden fazla işlemiş.

Birden fazla kişiyi mağdur etmiş.

Hâliyle verilecek ceza da artacak!

En önemlisi siyasi yasak da gelecek.

Seçme hakkını bile kullanamayacak.

Savcı örgüt yöneticisi Baki NUGAY'ın 11 kez, toplam 4.5 milyon lirayı sanık Özcan ZENGER aracılığıyla sanık Zeydan KARALAR'a rüşvet olarak verdiğini,

KARALAR ile ZENGER ve Adnan Tan DEHNİOĞLU'nun rüşvet suçunu işlediğini tespit etti.

Bay Zeydan alçaklara kar yağdı üşümedin mi? Bu işin sonunu hiç düşünmedin mi?

Kibir abidesi ve egosu yüksek Karalar, eline geçirdiği kamu kaynaklarıyla zenginleşince ona kimsenin bir şey yapamayacağını, dokunamayacağını sanıyordu.

Güç sarhoşluğu böyle bir şeydir işte.

Belki de Akın Gürlek gibi cesur bir yürek çıkmasaydı kimse ona dokunmayacak; dört fabrika, villalar ile sayısını bilmediği lüks semtlerdeki evlerine yenilerini katacaktı.

Adam Kıbrıs'a bile uzanmıştı be!..

Şimdi seni kim kurtaracak Bay Zeydan?

Manavgat rüşvetçilerine verilen cezalara bak da hizaya gel!

Hem daha Büyükşehir'deki rüşvetlerin hesabı sorulmadı ki!

GÖKHAN GÜNDOĞDU

Küçük yaştan beri eğitimin içinde...

Eral Okulu'nun emanetçi sahipleri gibi sonradan işe girmedi...

Yunus Gündoğdu, "Gündoğdu Okulları"nın temeli attı...

Evladı Gökhan da kat üstüne kat çıktı...

Başka alanlarda da yatırımları oldu.

Birbirinden değişik yarışma ve etkinliklerin yapıldığı "10. Maker Faire Bilim Şenliği"ne Adana'nın "Teknofest"i dendi.

Dr. Gökhan Gündoğdu, "Bilim ve teknoloji ile yaşayan bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz" diyor.

CHP'li Zeydan Karalar ve oğlu Mert ile anılan Eral Okulları'nda ise yaşananlar TV dizilerini geçti.

Her gün ayrı bir cinslikleri ortaya çıkıyor.

Ersan Altıok, Mert'e boşuna "Dostum" demiyor!

Küçücük çocukları şarap fabrikasına bile götürmek istediler.

Olayı yazınca soruşturma açıldı ve gezi iptal edildi.

Dr. Gökhan'ın, "Eral da benim kral da benim" ve "Kurtlar Vadisi" gibi tuhaf mottoları olmadı...

Adana'da kazandığını Adana insanıyla paylaştı.

Geçen gün Gündoğdu Vakfı, Kıcak Köyü'ndeki Şehit Arif Mamış İlkokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulundu.

Onların mottoları ise "Paylaşmak güzeldir!"

Not: Yarın Veli Ağbaba'nın Adana ayağını yazacağım.