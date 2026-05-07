ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Baba-oğul çiçek almayı çok seviyor...

Park-bahçe ihalelerini sevdikleri gibi.

Zeydan Karalar 2019 yılında Büyükşehir koltuğuna oturur oturmaz en büyük ihaleyi kime verdi?

Bugünün parasıyla 700 milyon liralık bir işti bu.

İşi Seyhan'dan kankisi olan Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay'ına verdi.

Dikkat ettiyseniz Aziz İhsan Aktaş, herkes hakkında konuştu ama hep Zeydan'ı dışarıda tuttu.

Adını hiç ağzına almadı.

Zeydan ve oğlu Mert, park-bahçe ihalelerini çok sever.

Aziz İhsan Aktaş'ın isteğiyle park-bahçe işini özel adam Yusuf Yıldız'ın kontrolündeki YSF Peyzaj ve Regulus Peyzaj'a verdi.

Halkın yüz milyonlarca lirası, refüjlere ekildikten üç-dört gün sonra yok olan çiçeklere ödendi.

Son ihalenin bedeli ise 16 milyon lira.

İhaleyi Casa Flora Peyzaj şirketi kazandı.

Ne diyelim, çiçek gibi bir iş valla.

Alana da verene de hayırlı olsun.

Zeydan Karalar için en az oğlu Mert ve Volkan kadar değerli bir isimdir Levent Kasar...Kasar önce tabut ve kefen, sonra plastik oturma grupları işi aldı.Sonra da organizasyonların vazgeçilmez ismi oldu Bay Levent!Bir yılda aldığı ihalelerin bedeli 600 milyonu geçti.Altınkoza Film Festivali, 5 Ocak yarı maratonu, 23 Nisan Şenliği ve Yörük Şöleni...Aklınıza gelen her işi Kasar'a ait Newkar ve Leka yapıyor.Zeydan'ın Levent Kasar'a son kıyağı da kültürel etkinlikler ile önemli gün ve haftaların anma organizasyonları oldu.Sözleşme bedeli: 36 milyon lira.Levent Kasar'a ait Newkar, Leka ve Kasar Ticaret savcıların radarına girmeli.Mayısta Adana Büyükşehir'de ihale fırtınası esecek.Ama Adanalı bu yaz da sivrisineklere yem olacak.Yine geç kaldılar ilaçlama işi için.Sivrisinek mücadelesiyle ilgili ihale 22 Mayıs'ta olacak.Yüz milyonlarca liralık iş yine adrese teslim gidecek.Bu ihale de mercek altına alınmalı.Ardından Beyazevler Kütüphanesi tefriş işi var.Zeydan Bey'in Seyhan'dan bu yana tercihi hep Levent Kasar oldu, yine öyle olacağını düşünüyorum.22 Mayıs tarihinde fuar stant ihalesi var.Her yıl 10 bin metrekare halı alırlar...O halıları ne yaparlar bilmiyorum.8 Mayıs'ta 10 bin metrekare halı ihalesi açılacak.Karalar'ın talimatıyla Türkan Eşli işi organize edecek.

Zeydan Efendi'nin sadece ihale işi yok...Bankamatikçi hayali çalışanları da var.Bunlar sosyal medyada tetikçilik yapıyorlar.Zeydan'ın foyasını meydana çıkaranlara çemkiriyorlar.Ali Demirçalı bu tetikçilerden çok çekmişti.Bir okurum yazdı, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Tiniz'in Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir şirkette 2023'te işe alındığını, 2.5 yıldır da işe gitmeden SGK'sının yattığını ve 65 bin lira maaş aldığını iddia etti.Ayrıca adamın 28 bin lira da muhtarlık maaşı var.Bu adam belediye çalışanı ise muhtarlık hizmetini kim veriyor?Belediyedeki işine gitmediği yönünde iddia çok.Şimdi soralım Zeydan Karalar Bey'e...Bu muhtar gibi kaç bankamatikçiye maaş ödedin?Bu yaptığın bir suç değil mi?Tetikçi olarak kullandığın bankamatikçilerin devlete maliyeti ne kadardır Bay Zeydan?Bir ara Adana'yı 3.5 milyon ton asfalt afişleriyle donattın...Nereye döktünüz o asfaltları?Adana'nın yolları köstebek yuvası gibi...Asfalt ayağına devletin ne kadar parasını yediniz?Asfalt işi de çiçek işine mi benzedi yoksa?