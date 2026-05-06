ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Karalar'ın rüşvetlerini ve utanmazlıklarını yazmaktan bıktım!

Ben yazmaya, ilgililer de izlemeye devam edecek galiba!

Görmezlikten gelirsem Zeydan Efendi bayram edecek!

Ona bayram ettirmeye niyetim yok tabii.

Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Baki Nugay ifadesinde Zeydan Karalar'a sürekli ve düzenli olarak rüşvet verdiğini söyledi.

Rüşveti temizlik işlerine bakan Özcan Zenger aracılığıyla her ay başkana gönderdiğini söyledi, ardından da Zeydan tutuklandı.

Tutuklanınca başkanlık görevinden alındı.

Adam sanki hiçbir şey olmamış gibi ötede beride göreve iade edileceğini söylüyor.

Rüşvet suçundan hapse atılan o değil sanki.

Ama herif çantacısı Zenger'den hiç söz etmiyor.

Tahliye edildi ama hem dava sürüyor hem adli kontrolle yurtdışı yasağı var.

Bunlar da bir ceza değil mi?

***

Zeydan'ın suç ortağı Özcan Zenger neden hâlâ içeride?Sen göreve dönmeyi bırak da dua et, Adana Büyükşehir'e bir operasyon yapılmasın.Çünkü asıl yediğin naneler orada...Fabrikalarının kaynağı orası...Operasyonla oğlun Mert ile birlikte çok mahpus türküsü söylersiniz.Yanınıza da Türkan Eşli, İbrahim Karaoğlu ile akçeli işlere imza atan bürokratlarınızı alır, Kürkçüler'e ya da Suluca'ya gidersiniz!Hani Silivri'deykendiyordun ya.Büyükşehir operasyonuyla bu dileğiniz gerçekleşir.UnutmaTBB Genel Kurulu'nu sabote eden hırsızlık çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu orada da kavga çıkarmayı başardı.Hırsızlık sanığı Ekrem hangi sıfatla oraya mesaj yolladı?Üstelik Bay Zeydan da oradaymış.Yoksa Zeydan'a göreve iade edileceğinin garantisi mi verildi?TBB Başkanı Vahap Seçer ile tartıştığına göre.

***

Adana operasyonu an meselesi.

Bay Zeydan, belediye şirketindeki makamından tüm rant işlerini organize etmeyi sürdürüyor.

Normal birinin yapacağı iş değil bunlar!

Kafayı iyice bozduğu oradan belli.

Adam 5 ayda devletin bir milyarını hortumlatıyor be!

Ballı parmağı yalamaktan da hiç vazgeçmiyor!

ASKİ'nin eski Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Durna diyor ki: "Adana Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı tahmini bütçesi 35 milyar lira. Bunun içinde personel giderinden tutun her türlü yatırım, metro, ulaşım, akaryakıt, enerji, park bahçe hizmetleri, sağlık, temizlik, yol, asfalt, kırsal hizmetler, tarımsal sulamalar var. Gerçekleşen 25 milyar TL olacak. Rifat Söylemez radyo programında ilk 4 ayda otobüslere yedek parça ve tamir için 1 milyar lira harcandığını belgeleriyle açıkladı. Bu yılda 3 milyar lira demektir. Burada müthiş bir hırsızlık ve yolsuzluk var. Bu parayla her yıl en az 200-250 adet sıfır otobüs alınır!"

Buyurun cenaze namazına...

Herkes belediyenin nasıl soyulduğunu görsün...

Adana'da yollar köstebek yuvasına döndü.

Yazın yapılacak işi kışın yaparak insanları perişan ettiler.

Büyükşehir yönetimi "ihale festivali" açıyor!

Şimdi Esas AVM'nin önüne bir üst geçit yapacaklar!

Yine trafik felç olacak.

Dahası 41 metre uzunluğundaki çelik konstrüksiyon üst geçit için 40 milyon harcanacak.

İşi Cemal Caner Küsin adlı biri almış.

Çelikler kimin fabrikasından alınacak?

Yiyin efendiler, yiyin!