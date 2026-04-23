ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'li belediyelerde ahlaksızlık ve rüşvet yuva yaptı.

Rüşvette ve adrese teslim ihale vermekte rekor kırıyorlar.

Ahlaksızlıklarla da zirvedeler.

Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sevgilisi Öznur Ç.nin hâkime verdiği ifade, sapıklıklarının da kanıtı.

Kadın, Tanju Özcan ile sevişirken şoförün kendilerini izlediğini iddia etti. Şoför belki de sevişmeyi videoya bile çekmiştir.

CHP'de bu tür ahlaksızlıklar ve hırsızlıklar çok oluyor.

Baksanıza her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz.

Sırada Zeydan Karalar ve ekibi var.

Savcı Kiraz'ın katilini kahraman yapan bunlardı.

Ahlaki çöküş CHP'li başkanlarla birlikte yükseldi.

Olanları CHP'nin başı Tipitip Özgür görmek istemiyor.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ise tehditleri yüzünden partiden atamıyor.

***

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olması CHP'li hırsızları kızdırdı.Gürlek, Zeydan Karalar gibiolduğunu sanan nicelerinin ensesinden tutup hapse attı.Karalar şimdi göreve iadesi için kapı kapı dolaşıyor.Bayram mesajı ayağıyla sübliminal mesajlar veriyor.Herif rüşvetten hapis yatmış, yineiçin iade istiyor.Uyanık ballı parmağını yalamaya devam edecek!gibi mesajlar ilettiği de iddia ediliyor.Karalar, Onursal Adıgüzel'in hapse atılmasına da kızdı.dedi.Vay vay vay!Rüşvete laf yok ama operasyona var!CHP'yiele geçirdi.Üst yönetim üç maymunu oynuyor.Yargı duvarına toslayınca da vıdı vıdı ediyorlar.CHP'li belediyelerdeki rant kapısı, imar düzenlemeleridir.İmar işleri belediyelerden alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmeli.Bunlar kanunsuz inşaatlara göz yumduğu için köşe dönüyor.

***