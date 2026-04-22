ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

"Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe ve korku içinde yenen baldan daha tatlıdır..."

Katil Netanyahu üç yıldır katlettiği çocuk, kadın ve yaşlıların kanına doymadı, hayatta kalmaya çalışan bebelere bile bir damla suyu çok gördü.

Bu durum Özgür Efendi'nin hiç umurunda olmadı.

Ve Özel'in tehdit etmediği kimse kaldı mı?

"CHP yanarsa ülke yanar" demiş.

Butlan, adama kafayı sıyırttı.

Herif bürokratları, yargıçları ve polisi tehdit etti...

Sonra AK Partili siyasetçiler ile partiye oy verenleri tehdit etti...

Şimdi de tüm ülkeyi tehdit ediyor.

Hiddetinin sebebi rüşvetçi, hırsız, tacizci ve tecavüzcü belediye başkanlarına yönelik operasyonlar.

Özel bu tehditle, "Biz CHP'yiz kardeşim, ülke bizim babamızın çiftliği... Hukuk bize sökmez. O makarnacı AK Partililer için var, biz suç muç işlemeyiz, biz bu ülkenin seçilmiş üstün ırkıyız" demek istiyor.

Bu akıl slogancı ve tehditçi akıldır.

Uçkur ve hırsızlıkları için ülkeyi yakacaklarmış.

Dershaneleri kapatıldığında hain FETÖŞ de böyle tehdit edip beddua seanslarına başlamıştı.

Ne cüretle milleti tehdit ediyorsun sen?

Samanlık yanarsa sıçanlar da yanar haberin olsun.

***

CHP acılar üzerinden siyaset yapmayı sever.

Önce belediyelerinizdeki rezaletlere bakın...

Onların derdi güvenlik değil, fırsatçılık!

Acıdan siyaset devşirip algı yapmak!

Unutmayın şeytan ayrıntıda gizli!

Bakan Yusuf Tekin'in istifasını isteyen sendika, bir ay önce paylaştığı yazısında, "Okullar polis karakolu değil; eğitim polis gözetiminde yapılamaz" demişti.

Sokağa çıkan öğretmenler, öğrencilerini korumak için kendini siper ederek şehit olan öğretmen Ayla Kara için neden bir başsağlığı dilemedi?

***



ALİ HAYDAR BOZKURT

Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un hayata geçirdiği ve milyonları Adana'ya koşturan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl 14'üncüsü yapıldı.

Havanın yağmurlu oluşu coşkuyu etkilemedi.

Karnavalda 200'den fazla etkinlik yapıldı.

Portakal Çiçeği Karnavalı her yıl daha da büyüyor.

Karnaval dünyada adından söz ettirir hâle geldi.

Adana'nın tanıtımına da katkısı büyük oldu.

Sevgili Ali Haydar Bozkurt'un karnavalla ilgili düzenlediği ilk toplantıya Haber Müdürüm Temel Eren ile birlikte katılmıştık.

Şimdi hayatta olmayan Sinan Tanyıldız da oradaydı.

Asıl teşekkürü Ali Haydar Bozkurt hak ediyor.

Bu güzelliği Adana'ya o kazandırdı.

Hiçbir belediye başkanının aklına gelmeyeni yaptı...

Sağol sevgili Ali Haydar...