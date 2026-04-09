ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Rüşvetsiz olmuyor.

CHP demokrasiyi "rüşvet sistemine" dönüştürdü.

Rüşveti canla başla yiyenler CHP'liler oldu...

Sadece onlar mı? Hayır tabii...

Ama onlar fütursuzca rüşvet yedi...

Önce seçime destekle başladılar işe...

Kazanınca hortumla geldi paralar...

Üsküdar son örnek...

Valiz içinden çıkan paralar ortada.

"Seçim desteği" siyasetçilere verilen rüşvetin takma adıydı.

Kılık değiştirse de rüşveti uzaktan tanır bu millet. CEHAPE'li başkanlar, rüşveti vatan aşkı uğruna değil, kendi zenginlikleri için yapıyor.

Adamlar rüşvetle lider bile değiştirdi.

Rüşvetin babası, yargılandığı mahkeme başkanı ve savcısına neler diyor görüyorsunuz.

Bu kadar da ahlaksızlar.

Çok kez yazdım, Rıfat Söylemez de radyoda söyledi. Adam görevden alındı ama hâlâ her iş onda bitiyor!Cezaevindeyken bile belediyeyi yöneten oydu... Belediye bürokratlarını Silivri'ye çağırıp talimat verirdi!Adam belediye kasasından elini hiç çekmedi! Oğlu bir yandan, kendi bir yandan adrese teslim ihale verdi. AK Parti içinden birinin kendisini koruduğunu, hatta göreve iade edileceği yalanını savurdu.Karalar ve ASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Kaplan, kimlerle ve neler görüştü?ASKİ Adana 'da neler oluyor? Zeydan Karalar döneminde devlet ASKİ'ye 150 milyon euro tutarında destek verdi. Ama adam her fırsatta hükümeti yıkacağını söyledi.Eski bir AK Parti yöneticisinin, Zeydan'ı yargıdan kaçırdığı da iddia ediliyor.Doğru mu bu?

ASKİ'nin borcu bugünkü kurla 16 milyar.Devlet yardımı ve su geliri toplamı aylık 700 milyon!Bu para nereye gidiyor?Zeydan Efendi, devletin verdiği parayı kendi vermiş gibi siyaset yapıyor!Karalar'ı muhatap alan yetkililer suç işliyor...Ve onunla da ortak demektir.ASKİ'de kirli ilişkiler gırla gidiyor.Ümit Aygül isimli yönetici, çalışanlara mobbing yapıyor.Candaş Nilay Kaygusuz,havası ile mesai arkadaşlarına cehennem azabı yaşatıyor.CHP'li Zeydan Karalar, Büyükşehir'deki ilk iki yılında Hüseyin Sözlü döneminin projelerini unutturmak için ASKİ'ye hiç yatırım yapmadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası'ndan hibe krediler buldu.Bu kredilerden en çok yararlanan il Adana oldu.Zeydan Efendi bunları hep kendine mal etti.Bir devlet yetkilisi veya AK Partili biri de çıkıpdemedi, neden?Karataş İçme Suyu, İmamoğlu, Saimbeyli ve Aladağ Atıksu tesisleri bu hibe kredilerle yapıldı.Turgut Özal Mikro Tünel Yağmur Suyu Projesi, Kuzeydoğu Adana, Ceyhan, Yumurtalık, Tufanbeyli içme su şebeke değişimleri, Yedigöze ve Kozan içme suyu şebeke değişimleri, Akçatekir kanalizasyon şebekesi ve Pozantı Atıksu Arıtması da...

Devlet, ASKİ'ye 121 iş makinesi aldı.Karalar bunu bile kendi yapmış gibi sundu. Cumhur İttifakı'nı yok saydı.Zeydan Karalar, Ankara'da kimlerle görüştü? Hangi müteahhitleri ziyaret etti?Neler konuştular?Rüşvet suçlusu Karalar, ASKİ'nin 3 milyarlık SGK borcunu niye ödemedi?ASKİ'ye devletten gelen para kimin cebine giriyor? Candaş Ümit Aygül'ün özelliğiolması mı?Adana'da hangi fabrikaların su borçları silindi? Zeydan Karalar'ıniddiası doğru mu?Daha soracak çok sorumuz var Bay Zeydan... Açıklayacak da çok dosyamız...