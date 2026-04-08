ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar yolsuzluk yaptı mı?

Hem de daniskasını yaptı!

Çulsuz biriyken dört fabrikası nasıl oldu sanıyorsunuz?

Seyhan'da aldığı rüşvetle fabrika kurmadı yani.

Asıl büyük rüşveti büyükşehirde iken aldı...

CHP Adana teşkilatını da ona göre dizayn etti.

Partide muhalif birini bırakmadı.

Kafayı biraz çıkaranın başını ezdi.

Kendine biat etmeyeni anında harcadı.

Adam partiyi ve başkanlığı zenginleşmek için kullandı!

Utanmadan da CHP'li başkanların başarısından söz etti.

Partili başkan arkadaşları rezillikte birinci oldu ama.

Uşak ve Bursa belediye başkanlarının yaptıkları ortada.

Özkan Yalım, telefonunu basıldığı kadının donuna sakladı.

CEHAPE'liler ise hâlâ adamı savunuyor.

Onlar sapığını koruyor bizimkiler ise patates, soğan ve mazot fiyatı üzerinden hükümete çemkiriyor.

Savaşta "Başta CHP olsaydı yanmıştık vallahi" diyorlar!..

***

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, AK Partili eski vekilin aday olmasını sağlayarak siyasete girdi.Milletvekili Sunay Karamuk sayesinde Reis'e ulaştı.Ama o ziyareti hem kendisi hem de Özel istismar etti.CHP'nin başı ziyaret üzerinden rant sağlamaya kalktı.Özgür Efendi, Reis'in Demirçalı'yışeklindeki bir tehditle Beştepe'ye çağırdığı palavrasını savurdu.Gelelim Demirçalı'nın Ağır Ceza'daki rüşvet davasına.Mahkeme, sanıklara ceza yağdırdı.46 sanık mahkûm oldu, Demirçalı 5 yıl ceza aldı.Karalar'ın korumaları, Zeydan Efendi'nin Ali Başkan'ın kalemini kırdığını söylemesi üzerine birbirine girdi.O anlarda Veli Ağbaba, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin, eski başkan Karalar ile Şef Restoran'da yemek yiyordu.Keyifli keyifli yemeğini yiyen Zeydan Efendi'ye gelince adam hem belediyeden hem de CHP'den elini çekmiyor.İhale planlıyor, fırsat buldukça hükümete saldırıyor.Geri dönmek için de çalmadık kapı bırakmıyor.AK Parti içinden önemli bir isim tarafından korunduğu palavrasını yayıp duruyor.5 yıl ceza alan Ali Demirçalı ise dosyayı önce BAM'a sonra Yargıtay'a taşıyacağını söylüyor.Ağır Ceza'da yargılanan müteahhit ve belediye bürokratlarının yemediği halt kalmamış meğer.İşte dosyada adı geçen rüşvetçi o isimler:Kebapçı Hasan Usta olarak bilinen Şakir Oral, okul inşaatının ruhsatı için 5 dairesini rüşvet olarak verdi.Eksen Yapı Denetim'in sahibi Göksel Kireçci, Atlantik Yapı Denetim, Elit Yapı Denetim Gökhan Kılıç, Şükrü Sincar, Mustafa Ökmen, Yıldırım Uluğ, Gökpınar Çelikler, Hilal İnşaat Gaffur Aktaş, İzzet Oklu, Ahmetcan Oklu, Savaş Karataşoglu, Serdar Göktekin, Yıldırım Uluğ, Sincar İnşaat, İlker Aker, Duran Değirmencioğlu...Rüşvetler Hıdır Kara üzerinden döndüğü belirtildi.Evin Çetinkaya Albay, Suat Bayseçkin, Hasan Uzun, Gökhan Kılıç, Burak Açık, Göksel Kireççil, Ender Özen, Ece Alıcı, Kemal Can Sevtekin, Türkan Arın, Burak Tipi, Mehmet Şükrü Şirin, Niyazi Aktaş, Adnan Can, Hüseyin Can Kocaoğlu ve Oğuz Emre Köymen, Göksel Kireçci, Hasan Uzun...Cin Ali'nin başkanlığının gideceğini düşünen CHP mebusu Orhan Sümer'in kardeşi Ertan Sümer'in koltuk için hazırlandığı iddia edildi. Ama hukukçular, Demirçalı'nın başkanlık göreviyle ilgili bir suç işlemediğini, başkanlığının düşmeyeceği görüşünde.