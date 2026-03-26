ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adalet Bakanlığı makamında iyi ki Akın Gürlek oturuyor.

Bu hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak demektir!

Kimilerinin koruma kalkanları kalkacak demektir!

Kamu kaynaklarıyla zengin olan, belediyeleri soyan, talan ettiren ve yağmalatan hiçbir kimse artık korunamayacak!

Çalanın çaldığı yanını kâr kalmayacak.

Üstü örtülen dosyalar tozlu raflardan indirilecek!

İstanbul, Antalya ve İzmir'deki gibi onlarca CHP'li başkan ve bürokratlar, çaldıklarının bedelini nasıl ödüyorsa öyle olacak.

Kimse devekuşu misali başını kuma gömmesin!

Onlar hesap vermeye hazırlansa iyi olur.

Yazdıklarımın boşa gitmediğini görmek ise beni sevindiriyor.

Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SABAH'ta yazıyorum.

Adana Belediyesi'ndeki hırsızlık ve vurgunları suya yazmadığımı görmek bana huzur veriyor.

Gün geldi Zeydan Karalar!

12 yılda yediğin haltların, faili meçhul kurduğun 4 fabrika ile çılgın servetinin hesabını vereceğin gün geldi çattı.

Baki Nugay'ın verdiği rüşvetten söz etmiyorum.

O rüşvet senin vurgunlarının yanında çerez olur.

Büyükşehir'de yediğin haltların hesabı duruyor!

Karakutun Genel Sekreter Vekilin Türkan Eşli, belediyede eşbaşkan yetkisini haiz oğlun Mert Karalar, yanlışlara imza atan tüm bürokratların, köşe dönen uyanık belediye simsarların, müteahhitler, tamirci kılıflı soyguncular, oğlun Mert ile kafa kafaya verip organizatör yaptığın tabutçular!..

Hepiniz hesap vereceksiniz!

Göreve dönme rüyasından uyansan iyi olur.

Silivri'de 7.5 ay tutuklu kalmakla yırttığını mı sanıyorsun!

Boş hayaller kurma!

Medya ve siyasetteki beslemelerin seni yolsuzluk ve talan bataklığından kurtaramaz.

Ne seni, ne Türkan Eşli'yi ne de oğullarını kurtarabilirler.

NEDİR BU FEN İŞLERİNDEKİ 45 DOSYA?

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yaptığı 45 ihale dosyası devletin yetkili isimlerine takılmış.

Bilirkişilere kadar ulaşmış bu dosyalar.

45 ihalenin altı bağlar gazeli. Yani boş!

Belediyenin milyonlarını yandaş-kandaş hortumlamış, hayali hak edişler hazırlanmış dürüstlük abidesi(!) Zeydan'ın belediyesinde!

Vurgun açığa çıkınca bazı isimler görevden alınmış.

Kafalar kuma gömülmüş ama kıçları ortada.

Karalar dönemi vurgun ve soygunda Ekrem'in İBB'sinin önüne geçmiş.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan, inanın Zeydan ve oğlu Mert'in eline su dökemez!

İktidara yakın malum gazeteci ve yorumcular, Karalar'ın ne kadar dürüst olduğunu anlatmıyor mu?

Buna şaşıyorum.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda yaşanan 45 dosyalık vurgun yakında patlayacak!

GÖREVİ İKTİDARI YIKMAKMIŞ!

Bunu ben değil bizzat Zeydan Karalar söyledi.

Öyle kapalı kapılar ardında falan değil.

Zeydan sevicilere bunu hatırlatmakta yarar var.

Zeydan'ı övenler sözde Reisçi...

Ekranlarda, köşelerinde övülen Zeydan Efendi bakın neler söylemiş:

"Tarih bana bu hükümeti devirmekle ilgili görev verdi."

Anladınız mı şimdi Zeydan'ın asli görevini.

Hem makam sayesinde servet sahibi olacak hem de halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümetini yıkacak.

Vay uyanık Zeydan vay!

***



ALİ DEMİRÇALI

Ali Demirçalı için de yolun sonu görünüyor!

Duruşması 1 Nisan'da.

Bilirkişi raporları aleyhine geldi...

Yaptığı imar yolsuzluğunun hesabını verecek!

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!