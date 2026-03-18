ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Doğukan Uyan!

Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, suç ortaklarıyla birlikte tutuklandı.

Genç uşağın şaşaalı hayatı da böyle bitti.

Doğukan, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla gözaltına alınınca ota b.ka maydanoz olan Başkan Vahap Seçer adeta dilini yuttu.

Olayla ilgili soru soranlara da "dosyada gizlilik kararı" olduğunu belirtmekle yetindi.

Hatta "Kim sızdırdı?" diyerek başsavcıya gönderme yaptı.

Vahap Seçer'in yönettiği belediyeyi çok yazdım.

Pornosu çıkan kadın müdürü orada tuttuğunu bile....

Adrese teslim ihalelerle anılan Vahap Seçer, sonunda yarış atı kavurmasını bile halka yedirdi ya!..

Vahap Seçer kusursuz(!) biridir...

Tıpkı Zeydan Karalar gibi...

Karalar da rüşvetten tutuklandı, yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi...

Ama adam geri dönmek için çırpınıyor...

Medyadaki leşkerlerini paraya boğarak propaganda yaptırıyor.

Sözcü ve Nefes yazarları da algıyı yaymak için yazılar yazıyor.

Zeydan rüşveti sever, Sözcü'ye ne verdi acaba?

Vahap Seçer de onun gibi kusursuz(!) biridir...

Yani kutsal adamdır, "kutsala" saldıranlar utansın!

Onun talimatı olmadan, belediyede kuş uçabilir mi?

Ayrıca nobran ve ekosu yüksek biridir.

***

Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan az fırıldak değildi.Adam belediyenin parasıyla zenginleşip durdu.Tıpkı Adana 'daki Zeydan Karalar gibi...Doğukan'ın belediyede astığı astık kestiği kestik bir hâli vardı...Vahap Başkan'dan tam yetki almadan bunu yapamazdı.Rüşvetlerden başkanın haberi olmaması mümkün değil.Vahap Başkan, Doğukan'a nefes alma dese alamazdı!Bal gibi olan bitenden Vahap Seçer'in haberi vardı.İtiraflarla bu gerçek de ortaya çıkacaktır!Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikol ile Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ı titiz çalışmaları için kutluyorum...CHP'li tüm belediyelerde olan aynı şey.Yani Doğukan Uyan ve 7 belediye çalışanı boşa tutuklanmadı.Adamın rüşvetle edindiği 21 taşınmaz ile 3 araç ve 1 yatına el kondu.

***

11 Ocak 2021 tarihli köşe yazımda Doğukan'ın araç kiralama ihalelerini nasıl organize ettiğini bir bir anlatmıştım.Özel kalem müdürleri, makamın gözü ve kulağıdır.Doğukan, Vahap Seçer'in ranta uzanan elidir.Özel kalem, başkandan habersiz iş yapamaz!Doğukan, MASAK'ın sıkı takibine takılmış.Doğukan'a yardımcı olanlar da.Metin Çulcu, taşınmazlar ile 4 araca aracılık etti.Metin Çulcu ismi bana bir başka yazımı hatırlattı.4 Temmuz 2024 tarihli köşe yazımda CHP Milletvekili Gülcan Kış ile abisi Hüseyin Kış'ın şirketlerinden söz etmiştim.İsmail Küçükkaya'nın sıkı aile dostlarıdır bu ikili.Doğukan Uyan ile birlikte gözaltına alınan Çulcu'nun Derya Group'la ilgisi nedir?Çulcu, sosyal medya hesaplarında sahibi olduğu göstermelik şirketi değil Kış ailesinin Derya Group İnşaat ve Tersanecilik A.Ş.'sini kullanıyor.Hüseyin Kış, CHP Mersin mebusu Gülcan Kış'ın ağabeyidir.Seçer'in de yakın dostları.CHP'li belediyeler senelerdir böyle soyuldu işte.Sonunda savcı ve polis şefine yakalandılar.Darısı Adana Belediyesi Genel Sekreter Vekili karakutu Türkan Eşli ile Zeydan Karalar'ın başına.