ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Özgür Özel, belediyelerindeki skandallara niye dur demiyor!

Birini daha yazıyorum, bakalım ne yapacak?

Güney illerimizdeki bir belediyede genel müdür, yanındaki kadınlarla harem kurmuş!

Tefeci olduğu da iddia edilen şahıs orada neden tutulur?

Üstelik adam, haremine girmeyen kadın çalışanları, "Araba çarpabilir, motor çarpabilir" diyerek ölümle tehdit ediyor.

Herifin belediye parasıyla tefecilik yaptığı da iddia ediliyor.

N., G., S. isimli kadınlar isyanlarda.

Genel müdür ise B. isimli sevgilisiyle âlemlere uçuyor.

CHP'li belediyelerde rezaletler yaşandığını hep yazıyorum.

Özgür Özel duyduklarımı duymuyor mu?

Yazdıklarımı okumuyor mu?

Niye bu pis işlere göz yumuyor?

"Hırsızı" suçsuz, "hâkim ve savcıyı" suçlu ilan etmekten ne zaman vazgeçecek?

1 milyon dolar rüşvet aldığı kanıtlanan Burhanettin Bulut ile hâlâ birlikte değil mi?

Sözün özü, bu CHP bildiğimiz CHP değil...

CHP hırsızlar, tacizciler ve rüşvetçilerce işgal edildi.

***

CHP'li Oya Tekin, belediyeye çöreklenen ihale çetesinin isimlerini tek tek açıkladı.

Hatta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konu, hak edilmeyen hak edişler!

Şu işe bakın, Yusuf Yıldız isimli müteahhit park ve bahçelere 50 milyonluk su sıkmış güya...

CHP'li belediyelerde "hortum" olağan hale gelmiş!

Hortum kılıflı vurgunun belediyedeki adresi Park ve Bahçeler Müdürlüğü.

2023 tarihli ihaleyi Batman merkezli HASFALT şirketi almış.

2023'ün parasıyla tam 149 milyon 375 bin liralık bir iş bu.

İşin 2024 yılının Temmuz'unda bitmesi lazımdı.

Ama bitirilmedi. Başkan Oya Tekin, Aziz İhsan Aktaş'ın 15 yıllık çöp saltanatını bitirdiği gibi "park bahçeler" kılıflı talanını da bitirdi.

Yusuf Yıldız'ın belediyede at oynatmasına da izin vermedi.

Oya Tekin ifadesinde şunları söyledi:

"Burada Yusuf Yıldız bağlantılı HASFALT firmasının hak edişlerinde sorun vardı. Yusuf Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılıydı."

Rakamları çok abarttılar.

Yusuf Yıldız Efendi sulamaya 50 milyon yazmış.

Adam paraya doyamadı gitti.

Çiçek sulamaya 50 milyon olur mu?

Yıldız'ı ve Zeydan'ı koruyan siyasiler kimler?

2025/99711 No'lu soruşturma dosyasının takibindeyim.

Bakalım Yıldız'a kim kalkan olacak?

***

MERSİN BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON

Hep söyledim, yazdım da...

CHP'li belediyeler suç merkezi gibi...

Adam kayırmalar, aile ve yakınlarını belediyeye doldurmalar...

Ama en önemlisi, kamu parasına adrese teslim ihaleyle çökmeler...

Millet bunları anladı artık...

Hizmet yok ama hırsızlık gırla gidiyor...

Dün sabah da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldı...

Darısı Adana'nın başına...

Adana'da ondan daha büyük bir yolsuzluk var...

İcralık Zeydan Karalar, 13 yılda rüşvetle 4 fabrika sahibi oldu.

Şimdi de AK Partili olduğu iddia eden bazı bürokratlar tarafından göreve iadesi için çalışılıyor.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştıran, rüşvet alan daire başkanı ve müdürler gözaltına alındı.

***

MESKİ BATTI MI?

Mersinliyi fahiş su faturalarıyla ezen, 13.8 milyar TL'lik devasa bütçesiyle övünen MESKİ yönetimi, işçinin fazla mesai ücretine göz dikti.

Ama detaylar haftaya...