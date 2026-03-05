ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar bıraktığı yerden vurguna devam ediyor.

Belediye bürokratları da kasayı soymak için formül üstüne formül üretiyor.

"Karakutu" Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli'nin talimatıyla "araç bakımı ve yedek parça" tezgâhlı büyük vurgun yapılıyor.

Karalar bu işleri sever; çünkü "araç bakımı" onun için "mangır" demektir.

Misal, otobüs tamiri ve yedek parça alımı...

Ya da park ve bahçe işleri, çiçek alımı...

Araç kiralama ve konser işi...

Otobüs tamir ve bakımını ya da yedek parça meselesini derinlemesine inceleyen Sayıştaycı var mı?

Müfettişlerin kafakola alınmadığı ne malum.

Yedek parçanın orijinali yerine çakması alınsa kim ne bilecek?

Zeydan hapisteyken Eşli ve arkadaşları 2026'ya hızlı girdi.

Talan tezgâhının en iyisi "araç bakımı" ve "yedek parça" işidir. İhaleler de nedense hep doğrudan teminle yapılıyor...

***

Daha geçen gün Antalya merkezli "EN Bakım" firmasından "185 milyonluk" yedek parça satın aldılar.

Demek ki para az geldi!

2026 yılının Ocak ayında her gün onlarca fatura ödediler.

İki ayda kesilen fatura miktarı 300 milyonu aştı.

Peki bu soyguna neden şaşı bakılıyor?

Neden bu soygun çetesinin üzerine gitmiyorlar?

Saatlerce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kesen firmaları araştırdım.

İnanın önce okurken, sonra yazarken yoruldum.

Bürokratlar ise aynı firmalar üzerinden kasayı boşaltmaktan ne yoruldu ne de Allah'tan korktu!

İşte o büyük yolsuzluk işinde yer alan firmalar

"BARCAR, SAFİR, BERA, MAKPAR, AYŞE GEÇMEN, ALAATİN SAYILKAN, YALIN BAKIM, ADMER, EGEMEN, RAMAZAN ÖZDEMİR, KEREM RHF, TAMER MATYAR, SEKAR, BULGAN İZZET SEVİNDİK, TEKÇELİK, FATMA CAN SÖZÜTEK, BRS KARAOĞLU, ÖZÜNVEREN, YILPARSAN, ATILIM Hortum, BNM Yedek Parça, ADN Lastik, RİVER Makine, ADEN Ağır Vasıta, FZ ARGE Yazılım, DORA CAM, ÖZKAN, AGRICULTURE, ESE Oto, ÇAĞATAY ÇEVİK, BYM, DOĞUŞ UMMAN, ÇELEBİ PREMİUM, İLKER ÖZYETER, MUSTAFA ÇULHA, KERİM MERT, ZMN OTOMOTİV, OZK İş Makineleri, BARIŞ TEKNOLOJİ, FULYA DİKİLİTAŞ, ŞUYAİP ARIK, CEBECİ İş Makinaları, EMKA Kara Taşıtları ve GANİ CAN YILMAZ şirketleri..."

Şirketlerin listesi daha uzar gider!

Bu firmaların üç-beş yılda değil son bir ayda belediyeye kestiği faturaların boyutu dudak uçuklatıyor.

Şimdi soruyorum; bu firmalar hangi araçların bakımını yaptı?

Hangi yedek parçaları sattı?

Ve bu firmaların kaç sigortalı çalışanı var?

Burada vergicilere ve SGK müfettişlerine de iş düşüyor.

***



ASKİ'DE NELER OLUYOR?

Adana'da ASKİ'ye alınan sıfır otomobillere kim biniyor?

Saha denetimi yapan görevliler neden araç sıkıntısı çekiyor?

Haliyle müteahhitler kafasına göre iş yapıyor.

Bu yüzden kontrol edilemeyen işler sapır sapır dökülüyor!

Araç verilmediği için içme suyu ya da kanalizasyon birimindeki denetleme görevlileri çalışma yerlerini gezemiyor.

Bu yüzden kontrol mekanizması aksıyor, bu da müteahhitlerin işine geliyor.

Alooo sesimi duyan var mı?

***



RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Genelgeye malum özel okullar uymuyor...

Avukat Emre Gelibolu, Eral Okul yöneticilerinden yavrusuna ramazanın anlatılmasını istedi.

CHP'li Mert Karalar'a ait olduğu iddia edilen okul yönetimi ise velilere gönderdiği WhatsApp mesajında ramazan etkinlikleri yerine çocuklara 450 lira karşılığında Alman mutfağının lezzetinin tattırılacağını belirtti.

Ama "Final" ve "Gündoğdu Koleji" gibi özel okullar, ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenliyor...