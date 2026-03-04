ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD puşt!

İsrail ise puşt oğlu puşt!

Maalesef içimizde bunlardan çok var!

Biri CHP'nin aparatı ANKA!

İncirlik'ten canlı yayın yaparak milli güvenliği tehlikeye attı.

Yeni CHP ve ekibinden her şey beklenir.

MOSSAD'la bile işbirliği yapabilirler!

İçimizde İsrail adına "etki ajanlığı" yapan da az değil!

Gazeteci Özlem Gürses, 200 kız çocuğunu feci şekilde öldüren İsrailli bir kadını "Sözcü TV"de yayına aldı. Kadın İran'dan atılan bombaların çıkardığı sesten korktuğunu söyledi, Özlem Hanım da "vah vah" dercesine dinledi.

CHP'nin ANKA'sı ise askeri üslerden görüntü almanın yasak olduğunu bile bile Koza TV'nin görüntülerini dünyaya servis etti.

Kısacası, Adana ve Türkiye'yi düşmana hedef gösterdi.

İran'a "Adana'da da ABD üssü var, bombala" demek istediler.

Bizi savaşa sokmak için fırsat aradılar...

Yayın kararını belki de "kaos" çıkması için çabalayan Özgür Özel ya da Koza'nın esas sahibi olduğu iddia edilen Zeydan Karalar verdi...

Ama kabak, emir eri olan Mehlika Bilen, Sergen Ölçer ve Güral Bıçakçı'nın başına patladı.

Adli kontrolle dışarı bırakılmaları iyi olmuş.

Gezi'den sabıkalı Kenan Şener ise korktuğu için önce özür diledi, sonra "Gazetecilik yaptım" diyerek kıvırdı.

Allah ülkemizi ve milletimizi bu CHP'den korusun!

CHP'nin rüşvetçi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da utanmadan Tanju Özcan'ın tutuklanmasını "siyasi" bulmuş.

Utanmaz adamın birisin Bay Bulut.

Sen de yargılanacaksın, iki çift laf da bunun için etsene.

Aldığın rüşvetlerle ofis aldığını sağır sultan bile duydu.

***



CİN ALİ'YE KODES GÖRÜNDÜ

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı rüşvet davasından Zeydan Karalar gibi kurtulacağını sanıyor!

Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı, suçun sabit...

Zeydan Karalar şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz...

İcralıkken 13 yılda hokus pokusla dört fabrikası oldu.

Ona fabrikaların hesabını soran olmadı!

Ayrıca tahliyesini "beraat" gibi sunuyor.

Sen ona mı özendin Cin Ali...

Bak oğlu Mert cezaevinden babasını kurtarmak için Şamil Tayyar ve Cem Küçük gibiler ile kimi siyasileri bir şekilde kandırmayı başardı.

Cin Ali sen de "rüşvetten" yargılanıyorsun ama sende böyle bir evlat ve arkanda bir siyasetçi yok!

Yani doktor "Ne yersen ye, öleceksin" diyor!

Büyük bir ihtimalle rüşvetten ceza alacaksın!

Rüşvetçi olduğun için de başkanlığın elinden gidecek...

Fatih Erbakan ile bunun için mi bir araya geldin Ali?

Avukatları mahkemeden yurtdışı yasağının kalkmasını istedi ama mahkeme "kaçar" düşüncesiyle yasağı kaldırmadı.

***

Zeydan Karalar, Baki Nugay'dan rüşvet aldı, CHP'li Ali Demirçalı ise fazla daire yapmak için belediyecilere rüşvet verdi...

Adamın işi gücü tezgâh!

Başkanlığını, ayarttığı eski AK Partili milletvekili Abdullah Torun'u YRP'den aday yapmaya borçlu.

AK Parti'ye geçmek için de bir tezgâh kurdu.

Ama nefesi yetmedi.

Adamın hedefi büyükşehir...

Bu yüzden DEM'in her istediğini yapıyor.

Cin Ali'nin Adana 10. Ağır Ceza'da duruşması vardı.

12 yılla yargılanan Demirçalı için hazırlanan bilirkişi raporu Yüreğir Belediye Başkanı'nın aleyhinde.

Raporda rüşvet ve suçların sabit olduğu belirtiliyor.

Mahkeme, Cin Ali'nin avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi.

Demirçalı ile ilgili son duruşmada karar çıkmasına ve ceza almasına kesin gözüyle bakılıyor.