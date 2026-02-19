ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tosmur Grup"un İmamoğlu'nda yaptırdığı huzurevini hizmete açtı.

Ama bu muhteşem eser Sözcü Gazetesi'ne iyi batmış!

Yayınladıkları bir yalan haberle hizmeti gölgelemek istediler.

Mehmet Tosmur üzerinden iktidarı hedef aldılar.

Adam tutuklu değil, uyuşturucuyla alakası yok; hayırdır lan!

İfade verip çıkmış, saçında ve kanında da uyuşturucu yokmuş!

Utanmıyor musunuz milleti karalamaya.

İşiniz gücünüz hırsız CHP'lileri aklamak!

Bu yaptığınıza kansızlık derler!

Millete hizmet edenlere çamur atmayı bırakın!

Mehmet'i size yedirmezler anladınız mı?

***

DOKTORLAR KOOPERATİFİ

Karalar'ın gözü de gönlü de doymadı gitti!

4 fabrika ve milyarlık mal mülk yetmedi.

Rant uğruna sit alanına imar izni verdiler.

Zeydan Karalar kuruşsuzun biriydi, bugün Karun gibi oldu.

Tahliye sonrası Adana'ya gelerek yeni bir ranta yol verdi.

Sarıçam-Karaömerli'deki sit alanını peşkeş çekti.

Hem de Cumhur İttifakı'nın itirazına rağmen!

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, CHP'li belediyenin bir grup doktorun kurduğu kooperatife verdiği özel imar izninin geri çekilmesini istedi.

Belediye yönetimi ise itirazları soğutmak için imar düzenlemesini ocak ayı meclisine sokmadı.

Karalar'ın tahliyesi sonrasına 500 milyonluk rant kabul edildi.

***

Şimdi de rantın oyuncularına bakıp Özgür Özel'e soralım!

Sit alanı, bir tezgâhla "Sınırlı Sorumlu Doktorlar Gayrimenkul İşletme Kooperatifi"ne verildi...

Meğer belediye bürokratları rantın ortağıymış.

Başrolde CHP Adana İl Başkanı "Dr. Anıl Tanburoğlu" var!

Bir diğer isim Mert'in adamı Altıok familyasından CHP Grup Başkanvekili Özgür Altıok!

Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya, Başkanvekili Güngör Geçer, İmar Komisyon Üyesi Ahmet Metin Sevtekin ve startı veren Zeydan Karalar...

Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek Efendi...

Karalar'ın meclisten geçirdiği 500 milyonluk rant için diyecek bir sözünüz var mı?

Herif rantçı bir başkandır nokta!

***



HIRSIZLAR SÜRÜSÜ

Her yağışta Adana'yı sel alıyor.

Sokaklar yürünemez hâle, altgeçitler de ölüm çukuruna dönüşüyor.

Evlerin içi balçık çamurla doluyor!

CHP'li başkanların olduğu her şehir aynı...

Ama Özgür Özel'e göre "CHP'li belediyeler başarılı!"

Uyanıklar "Çalışmadık, çaldık" demez, her sel sonrası suçu meteorolojik verilere yükler!

ASKİ'nin Türkiye'nin en kaliteli kanal temizleme makinesi var.

Onlardan 16 milyon nüfuslu İstanbul'a 22, 6 milyonluk Ankara'ya 33, 2.3 milyonluk Mersin'e 27 kanal makinesi var.

Adana'da ise ASKİ'nin elinde öz malı olan 38 kanal temizleme makinesi alındı.

Buna rağmen Zeydan Karalar'ın adamları 150 milyonluk ızgara temizleme ihalesi açtı.

Belli ki yine belediye kasasına çökecekler!

Çapsız ve rüşvetçi yöneticiler, Adana'yı böyle yedi.

Elinizin altında bu kadar makine ve eleman varken 150 milyonluk ızgara temizlik ihalesi açılır mı?

Şubatta ihaleye çıkmak ne demek?

150 milyonu kime peşkeş çekeceksiniz?

Hem 3 bin 200 personelle bunu yapamadınız da 4 hurda makine ve 8 personelle mi Adana'nın ızgaralarını temizleyeceksiniz?

Hırsız sürüsüsünüz siz...

Yüksel Durna menfezleri eylül ayında temizlettirdi.

Siz ise şubatta ihaleye çıktınız...

Sizin dininiz imanınız yok, hırsızsınız!