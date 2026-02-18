ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kalemini satan gazeteci takımı, rüşvetçi Zeydan'ı aklamak için çırpınıp duruyor. Her fırsatı Zeydan için kullanıyorlar.

Senelerdir adamın bu konudaki sabıkasını belgesiyle yazıyoruz ve "Fatih Köylü'ye 136 bin lira ödeyemediği için icralık olan Karalar'ın 13 yıllık başkanlığı sırasında dört fabrikası nasıl oldu?" diye soruyoruz.

Sorularımıza ne adam ne de ilgililer cevap veriyor!

Ortada paragöz gazetecilerin "suçsuz" sözleri dolaşıyor.

Zeydan da para vererek ekranlarda boy gösteriyor.

Sözcü Gazetesi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Zeydan'ı göreve iade etmesini istiyor...

Zeydan'a bunlar yetmiyor.

Tahliyesini beraat gibi sunuyor ve "Adana özgürlük yakışıyor Adana" şeklindeki sübliminal mesajları billboardları dolduruyor.

Fotoğrafları her yerde, açılışlara bile katılıyor...

Yani herif devletin de milletin de aklıyla dalga geçiyor.

Yüzde yüz suçlu oluşu fabrikalarından belli.

***

Ceza yargılamasının ilkeleri bellidir.Delil, kanunda tanımlıdır; yöntem, usulle sınırlıdır; hâkim de kanaatini sadece hukuka uygun deliller üzerinden verir.Zeydan Efendi istediği kadar inkâr etsin...Baki Nugay'ın itirafları delilli ve ispatlı.Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek 'in, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'nin atanması Zeydan'ı hop hop hoplatıyor.haberleri ise milleti cambaza baktırmak için ama Nugay'ın kapı gibi itirafları ortada.Hoş; ortada itiraflar olmasa ne yazar?Görünen köy kılavuz ister mi?İcralık adamın kısa zamanda dört fabrikası nasıl olur?TEMSA meselesi tek başına mahkûm olmasına sebeptir.Devletin kurumlarını nasıl kullandığının ispatıdır TEMSA.Baki Nugay hak edişini alabilmek için Karalar'a 11 seferde 1 milyon dolar verdi.Zeydan Efendi düzenli ödeme alabilmesi için belirli bir tutarın ödenmesini şart koştu.Rüşvetin de dönemin Temizlik İşleri Müdürü tutuklu Özcan Zenger üzerinden yürüyeceğini söylemiş.Öyle de olmuş... Zaten HTS kayıtları rüşvetin ödendiği sırada Baki Nugay, Tekin Sönmez, Zeydan Karalar ve Özkan Zenger'in telefonlarını aynı adreste gösterdi.

***

Nugay,dedi.Utanmaz Karalarhasıl diyor?Akın Gürlek bu tezgâhı yutar mı sanıyor?Hayatın normal akışıyla mümkün olmayan dört fabrikanın, villa ve okulların hangi parayla yapıldığı ortada.Düne kadar delikli ayakkabıyla geziyordu Zeydan Bey!Rüşvet tatlı geldiği için de tekrar göreve dönmek istiyor.Çevresindeki leş kargaları da onu bekliyor.Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar istediği kadar onu açılışlarına davet etsin...Kendisiyle ilgili yığınla iddia var, onları da yazacağız elbet.